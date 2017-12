MARA VENIER / Tra successi e famiglia: "Da quando non c'è mia madre vivo il Natale con malinconia"

Mara Venier parla del Natale e dei suo progetti per le prossime settimane in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, dove dichiara il suo amore per figli e nipoti.

11 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Mara Venier (Instagram)

Mara Venier ha appena concluso la sua avventura a Tu sì que vales e si prepara ad attraversare un periodo di vacanza in occasione delle festività natalizie. Si recherà a Santo Domingo per raggiungere il marito Nicola Carraro che non vede circa da due mesi. Del rapporto con lui, dei programmi per il futuro oltre che del suo ruolo di mamma e nonna, la conduttrice ha parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente. In essa, ha raccontato la sua esperienza con la maternità, avvenuta quando aveva solo 17 anni: "Era il Sessantotto, un momento storico che coincide con la generazione dei ribelli. Ero giovanissima, ma rifarei tutto. Anche se, con il senno di poi, forse non ero così pronta a diventare madre. Soprattutto per la mia primogenita non avevo le basi, la maturità e le esperienze giuste. Ma l’ho fatto e ne sono fiera. Con il secondogenito ero più rodata". Elisabetta e Paolo Capponi le hanno permesso di diventare nonna, con nuove grandi soddisfazioni nella sua nuova veste: "Sono il mio orgoglio, la mia energia. Il piccolo è un tesoro, con il grande ho costruito un rapporto tenero e affettuoso".

Mara Venier e i programmi per il Natale: "Andrò a Santo Domingo"

Nell'intervista rilasciata a Gente, Mara Venier ha anche parlato dei suoi progetti per le festività natalizie. Dal giorno in cui è morta la madre, vive il Natale con malinconia, motivo per cui ha deciso di raggiungere il marito Nicola Carraro a Santo Domingo: "Non lo vedo da due mesi e mi manca immensamente. Penso che la lontananza possa anche avere un potere terapeutico e rivitalizzante per una coppia. Non esagero nel dire che, dopo 17 anni insieme, quando Nicola mi viene a prendere all'aeroporto mi batte il cuore a mille all'ora". Per quanto riguarda le voci riguardanti la sua possibile partecipazione a L'Isola dei famosi, Mara ha voluto mettere le cose in chiaro, precisando di avere rifiutato la proposta a causa di altri progetti ai quali dovrà presto lavorare.

© Riproduzione Riservata.