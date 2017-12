MATRIX REVOLUTION/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Hugo Weaving (oggi, 11 dicembre 2017)

Matrix Revolutions, il film in onda su Iris oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Keanu Reeves e Hugo Weaving, alla regia Andy e Larry Wachowski. La trama del film nel dettaglio.

11 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Iris

NEL CAST KEANU REEVES

Matrix Revolutions, il film in onda su Iris oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola di genere fantascientifica del 2003 che è stata affidata alla regia dei fratelli Andy e Larry Wachowski e vede come interpreti Monica Bellucci, Laurence Fishburne Carrie Ann Moss, Jada Pinkett, Keanu Reeves e Hugo Weaving. Il film è il terzo capitolo della saga di Matrix e viene subito dopo Matrix Reloaded. La serie ha avuto una sua continuazione nel gioco di ruolo Matrix online, lasciando ai fan la possibilità di decidere come continuasse la storia. Con Matrix Revolutions torniamo a confrontarci con quel mondo che sembra avere tutte le caratteristiche della realtà ma che è invece solo un artificio creato dalle macchine. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATRIX REVOLUTION, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Il film comincia dal punto in cui si era interrotto Matrix Reloaded. Neo (Keanu Reeves), in stato di incoscienza, è stato catturato dal Merovingio e si trova imprigionato in una sorta di limbo, una misteriosa stazione della metropolitana chiamata Mobil Avenue che si trova a metà tra la Matrice, l'impulso elettrico dato agli umani da un'intelligenza artificiale e la sorgente, il mainframe della macchina. In questa stazione, Neo incontra una "famiglia" di programmi, che gli dicono che Mobil Avenue è controllata da un programma chiamato The Trainman. Quando Neo cerca di salire sul treno, Trainman lo attacca gettandolo fuori. Mentre l'agente Smith minaccia di distruggere entrambi i mondi, Zion si sta preparando allo scontro diretto e finale con le macchine, con pochissima possibilità di sopravvivenza e Morpheus inizia la ricerca di Neo all'interno di Matrix. In questo episodio conclusivo della saga, Zion, l'ultima cittadina abitata sulla terra, diviene dunque il campo di battaglia tra gli uomini che coraggiosamente organizzano una resistenza armata e i loro oppressori, Trinity e Morpheus riescono a liberare Neo, l'unico che, essendo in connessione con la sorgente, è capace di porre fine alla guerra tra gli uomini e le macchine. Neo, in seguito all'incontro con l'Oracolo, che afferma in modo criptico che la guerra sta per finire in un modo o nell'altro, deciderà di attaccare il nemico nella sua roccaforte, la città delle macchine. Sarà un'impresa da compiere a rischio della vita stessa, Neo affronterà Smith in un epico scontro finale che deciderà il futuro dell'umanità intera.

© Riproduzione Riservata.