MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION/ Su Canale 5 il film con Tom Cruise (oggi, 11 dicembre 2017)

Mission: Impossible - Rogue Nation, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Tom Cruise, Jeremy Renner e Simon Pegg, alla regia Christopher McQuarrie.

11 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Canale 5

NEL CAST TOM CRUISE

Mission: Impossible - Rogue Nation, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di spionaggio che è stata prodotta nel 2005 grazie alla collaborazione di un cartello di case di produzione tra cui Bad Robot Productions, Skydance Productions, Paramount Pictures, China Movie Channel e Alibaba Pictures che, si affidarono a Christopher McQuarrie per il soggetto e la direzione della pellicola. Il film che fu distribuito in Italia grazie all’intervento della Universal Pictures, è ascrivibile alle pellicole a sfondo poliziesco con connotazioni spionistiche. Ottimo il cast di interpreti, tra di essi spicca Tom Cruise, attore che nel ruolo di protagonista principale viene affiancato da Jeremy Renner e Simon Pegg. Il film non è ascrivibile alle prime televisive essendo stato programmato parecchie volte sui palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

Ethan Hunt è un agente dell’IMF (Impossible Mission Force) che al ritorno da una missione riuscita, si pone come obiettivo di provare l’esistenza di una organizzazione criminale nota come il "Sindacato". Quest’ultima, sconosciuta alla CIA, agisce su tutto il pianeta, i suoi sodali riescono però a catturare Hunt che fugge da morte certa grazie all’intervento di una bella collega, Ilsa Faust. Al suo ritorno in sede, Hunt trova l’amara sorpresa dello scioglimento della sua organizzazione, l’IMF viene infatti incorporata dalla CIA stante la messa alla berlina della stampa soprattutto per i metodi crudi che usa durante le sue missioni. Hunt di fatto viene tagliato fuori, e la sua unica missione rimane la distruzione del Sindacato. L’agente arriva molto vicino ai vertici dell’organizzazione, ma non riesce a scongiurare un attacco contro il cancelliere D’Austria e viene incolpato della morte di quest’ultimo. L’ex agente dell’IMF, si rende conto che il mondo è in pericolo e allora riunisce nuovamente la sua squadra, cercando di interrompere i giochi di potere che il Sindacato pone in essere. La squadra si rende conto che i criminali sono aiutati ad altissimo livello, e raggiungono la consapevolezza che il punto di nascita di tutto è l’Inghilterra. Si trasferiscono cosi tra le strade di Londra e qui iniziano una frenetica ricerca, che da una parte ha lo scopo di distruggere l’organizzazione criminale dall’altro quello di proteggere il primo ministro inglese, personaggio su cui ruota inconsapevolmente tutta la manovra terroristica. All’ultimo momento come nei migliori film di spionaggio, Hunt insieme a Ilsa riesce a mettere le mani sul capo del sindacato, un ex agente dei servizi britannici, riuscendo cosi a salvare il mondo. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Hunt viene acclamato come un eroe, al presidente viene fornita la giustificazione che egli lavorava sotto copertura e l’IMF ricostituita nel suo ruolo iniziale, un ruolo che gli consentirà di salvare altre volte il pianeta.

