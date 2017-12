Madame Sisì e Ignazio Moser / Qual è il loro rapporto? ‘È venuto alle mie feste private, ama lo spettacolo!’

Madame Sissì e Ignazio Moser, qual è il rapporto tra l'ex ciclista e la drag queen? Ecco cosa ha confessato a Novella 2000 dopo le famose fotografie condivise dalla rivista.

11 dicembre 2017 Valentina Gambino

Madame Sisì, le dichiarazioni su Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano ad essere al centro delle polemiche social (e non solo). I due neo fidanzati una volta usciti fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di appassionare gli estimatori e di rinnovare "l'odio" degli haters. E così, mentre la sorella di Belen si porta a casa una serie di fischi non indifferenti, il buon Moser si vive il momento di gloria con un certo entusiasmo e la "paura" che possa finire. In queste prime settimane fuori dalla residenza più spiata di Cinecittà, l'ex ciclista con la passione per la vendemmia ha avuto modo di incontrare nuovamente una sua vecchia conoscenza: Madame Sisì. Con la drag queen infatti, il ragazzo trentino condivide una sincera amicizia da svariato tempo. Prima di entrare nel gioco di Endemol, il ragazzo aveva già avuto modo di passare serate divertenti in compagnia anche della simpatica Madame. Proprio lo scorso mese, Novella 2000 ha avuto modo di condividere gli scatti (seminudo) del passato al fianco della drag queen.

Madame Sisì, le dichiarazioni su Ignazio Moser

Dopo la notevole popolarità acquisita nella Casa del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser ha voluto fare una nuova incursione nel locale dell'amica e drag queen Madame Sisì. “Ignazio è nato con un bel tappo”, ha scherzato la divertentissima drag queen prendendo in considerazione l’azienda vinicola del padre e facendo un doppio senso non da poco. Dopo questa dichiarazione, pubblicata su Instagram tramite un video, sono venuti fuori parecchi commenti: “Quando uno non ha talento o presenza scenica va a presenziare anche la sagra del fermaporta”, si legge. Madame Sisì (all'anagrafe Carlo Tessari) è conosciuto dagli amanti dei locali notturni per avere fondato un club con il suo nome in Franciacorta alcuni anni fa. Dopo la pubblicazione di quegli scatti, a parlare è proprio la drag, sul portale di Novella 2000: "Conosco Ignazio Moser, gli piace divertirsi, è un ragazzo allegro che da sempre è attratto dal mondo dello spettacolo. È venuto diverse volte, accetta lo scherzo, siamo diventati amici: è venuto alle feste private che organizziamo come quella per un suo bellissimo amico di Los Angeles che ha voluto festeggiare il compleanno qui all’Art Club".

