Nilufar Addati/ Uomini e Donne, la tronista è molto amata sui social

Nilufar Addati è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 11 dicembre, a Uomini e Donne andranno in onda le prime esterne della tronista con i suoi corteggiatori.

11 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Nilufar Addati è una delle protagoniste di Uomini e Donne. La bella partenopea è arrivata nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Mattia Marciano. Nilufar, metà partenopea e metà iraniana, si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico per le sue battute pungenti e la sua ingenuità. La corteggiatrice ha lasciato Uomini e Donne dopo uno dei numerosi litigi con Mattia, che ha poi scelto prematuramente Vittoria Deganello. Il trono di Mattia però non è rimasto a lungo vuoto, Maria De Filippi ha chiamato pario la giovanissima Nilufar a sedere sullo scranno rosso. La 19enne, che sogna di fare la giornalista enogastronomica, ha detto di essere poco fortunata con gli uomini, per il suo carattere molto forte. Al sua fianco vorrebbe un ragazzo maturo, che la rispetti, la faccia ridere e abbia tanta pazienza. La tronista ha un largo seguito sui social, dove non mancano i paragoni con l’altra tronista Sara: “Se Nilufar non la smette di indossare quelle magliettine che non la valorizzano le piazzo Ignazio e Cecilia dentro l'armadio. Sara fa la femminona e lei si veste da Joey Potter. Non va. Non si sa valorizzare” e “A me Sara non piace, troppo spocchiosa. Nilufar è perfetta”, sono alcuni dei commenti su Twitter.

I CORTEGGIATORI

Nelle prime esterne, Nilufar è uscita con Lorenzo, Giordano, Giacomo e Francesco. Il pubblico inizia già a schierarsi con i corteggiatori. Al momento il prefetto sembra Giordano: “Mi sta già partendo la ship tra Giordano e Nilufar anche se con questi due nomi orribili ho paura di sapere il nome della coppia”, “Comunque Nilufar e Giordano sono spettacolari, e si sono visti mezza volta e hanno solamente ballato una volta, non oso immaginare cosa accadrà prossimamente”, “Stiamo già tutto sotto mille treni per Nilufar e Giordano o devo vedere altro Maria?”. Critiche invece per Lorenzo, che al momento corteggia entrambe le tronista: “Quanto ca**o se la crede questo Lorenzo? Possibile che Sara e Nilufar non lo abbiano ancora preso a tacchi a spillo nello sc*oto?”. I fan del programma ricordano che Giordano e Lorenzo sono volti già noti nel programma: “Suppongo che Sara e Nilufar sappiano che Giordano e Lorenzo già in passato avevano corteggiato la stessa ragazza (Ludovica Valli) e si frequentavano, vero? Per ma fa testo a prescindere, ma soprattutto se finiranno per corteggiare la stessa persona”.

