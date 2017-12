OCEAN'S THIRTEEN/ Su Iris il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi, 11 dicembre 2017)

Ocean's Thirteen, il film in onda su Iris oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.

11 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Ocean's Thirteen, il film in onda su Iris oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 23,40. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta da Steven Soderbergh nel 2007 e vede nel cast gli stessi attori protagonisti del prequel, ovvero, George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Sono passati sedici anni ormai dalla prima apparizione della sgangherata band di ladri dei casinò. "Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco" uscì nel lontano 2001, ottenendo un grande successo al botteghino, e da allora sono stati prodotti due sequel, uno di medio successo, "Ocean's Twelve", ma con un cast letteralmente strabordante (George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy García, Bruce Willis, Vincent Cassel, Catherine Zeta-Jones, Matt Damon, Casey Affleck, Don Cheadle e Peter Fonda, "solo" per citarne alcuni...), e uno di buon successo, "Ocean's Thirteen", con un cast leggermente ridotto rispetto alle prime due pellicole ma comprendente gran parte degli attori protagonisti dell'intera saga. Ed è proprio "Ocean's Thirteen" a tornare sul piccolo schermo questa sera, lunedì 11 dicembre alle 23:40 su Iris, un thriller che grazie al sapiente montaggio adrenalinico, già utilizzato nei primi due film, è in grado di tenere incollato lo spettatore alla poltrona dall'inizio alla fine. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OCEAN'S THIRTEEN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Le vicende di "Ocean's Thirteen" ruotano nuovamente attorno alle vite di Danny e Rusty. Quest'ultimo viene contattato da Danny in seguito ad uno spiacevole episodio capitato ad un loro vecchio amico, Reuben Tishkoff, il quale, entrato in affari con un milionario pieno di contraddizioni e cattive intenzioni, Willie Bank, viene truffato dallo stesso Bank a proposito della svendita di azioni di borsa. Una volta venuto a scoprire l'inganno, Tishkoff ha un infarto. È a questo punto che entra in gioco Danny, che si reca da Bank per chiedergli di rimettere le cose apposto risarcendo l'anziano. Ma Bank non ne vuole sapere, al punto da congedare Danny lasciando lui e Tishkoff a mani vuote. Il rapinatore decide quindi di riunire la vecchia banda di ladri, così da vendicare il vecchio Reuben e fare un torto ancor più grande a Willie Bank, proprietario di un casinò che porta il suo nome. L'obiettivo della banda sarà proprio quello di rapinare l'edificio di sua proprietà, in quanto specialisti d'annata in materia di furti di tale portata...

