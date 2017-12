PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 11 dicembre 2017 : Pesci in costante crescita

Oroscopo di oggi, 11 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox della giornata: segni in calo, al top e analisi nel dettaglio dei vari segni zodiacali. Sagittario momento positivo, Pesci al top

11 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 11 DICEMBRE 2017

E' ora il momento di andare a vedere i segni zodiacali da vicino secondo quanto riportato dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante il classico appuntamento con Latte e Stelle. Il Toro parte affaticato. Qualcuno stanotte non è stato bene, sono stati giorni pesanti dal punto di vista fisico. Chi ha più di 50 anni pensa alla casa e ai soldi, chi è giovane deve ritrovare la voglia di amare persa a novembre. Tra mercoledì e venerdì ci sarà una fase molto polemica. Da Natale ci saranno grandi sorprese con un transito positivo di Saturno. Entro maggio novità importanti. L'Acquario sta recuperando la fase di calo che c'è stata tra ottobre e novembre. La grande tensione deriva dal fatto che si lavora molto e si vedono pochi riscontri soprattutto economici. La giustificazione a sé stesso dal punto di vista umorale si trova. Venere è tornata favorevole e rispetto a novembre tutto andrà meglio.

ARIETE CON LA LUNA OPPOSTA, IN CALO

Passiamo a vedere i segni zodiacali in calo seguendo quanto raccontato a LatteMiele da Paolo Fox nel suo oroscopo quotidiano. La Luna opposta crea qualche piccolo fastidio all'Ariete che deve mettere al suo posto diverse situazioni e magari anche qualche noia dal punto di vista burocratico. E' un momento in cui però bisogna stare calmi e nonostante il segno sia guerriero si può salvare se gestisce le emozioni. Il Capricorno è in ansia, nonostante questo il segno sarà il prediletto delle stelle nel 2018 e quindi c'è da ben sperare. Nonostante la Luna sia dissonante per il Cancro nulla è perso e bisogna stare attenti. Presto potrebbero arrivare delle risposte che regaleranno dei sorrisi non indifferenti. Attenzione però a vivere tutto con velocità, potrebbe presto arrivare una nuova rivoluzione e stavolta sarà positiva. Giornata sbiadita per la Vergine che però il prossimo anno sarà sicuramente molto soddisfatto.

PESCI VERSO IL FUTURO, SEGNI AL TOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni zodiacali che si possono considerare al top. Il Sagittario è in un momento davvero molto positivo e presto potrebbe dare una bella sterzata a diverse situazioni riuscendo finalmente a trovare la felicità. Nel weekend ci sarà un bel recupero che porterà a un sorriso dimenticato da tempo. I Pesci finalmente possono guardare al futuro, cercando di ottenere consensi ma soprattutto puntando a stare bene come magari non accadeva da tempo. Se c'è stata una crisi ora però non ci si deve impigrire, ma provare a vivere con grande intelligenza diverse situazioni. E' il momento di svoltare, ma attenzione a prendere delle scelte troppo in fretta perché si potrebbe arrivare a vivere delle complicazioni e quindi anche il rovescio della medaglia. Ci sarà poi un recupero in amore da considerare assolutamente fondamentale per le prossime settimane.

