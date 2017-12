Proposta di matrimonio a The Wall/ Video, prima la vittoria poi il "sì" per la coppia di concorrenti!

Colpo di scena a The Wall! La coppia di concorrenti dello show di Gerry Scotti conquista 63mila euro ma la sorpresa arriva dopo con la proposta di matrimonio!

11 dicembre 2017 Anna Montesano

Proposta di matrimonio a The Wall

Finale a sorpresa della puntata di oggi del programma The Wall dove ha trionfato ma il romanticismo. In gara, una coppia di fidanzati di Milano: Noemi, cassiera di 25 anni, e Nicola, 31 anni, custode di uno stabile. I due aspettano il loro primo figlio e decidono di sfidare il Muro per mettere da parte qualche soldo per il il figlio che verrà. Le cose, per quanto riguarda il gioco, non sembrano andare benissimo: Noemi risponde esattamente solo ad una delle sei domande che le vengono fatte. Il montepremi che si accumula nel corso della puntata resta molto basso, fino all'ultima domanda, a cui la ragazza risponde correttamente. Avendo Nicola puntato con un colpo triplo, la cifra sale fino ad oltre 230mila euro, ma, complici le sfere rosse finali, la cifra si abbassala fino a 63mila euro.

NOEMI E NICOLA A THE WALL: PRIMA LA VITTORIA POI IL "SI"

I due concorrenti devono rivelare, nella parte finale del gioco, l'uno all'altro quanto hanno vinto e a quanto hanno rinunciato. Noemi annuncia la sua decisione, quella di aver strappato il contratto, mentre lui le dice che hanno vinto 63mila euro. Nicola, con grande commozione, guarda negli occhi Noemi e le fa la sua dichiarazione con la complicità di Scotti: "Vorrei tornare a casa con il premio più grande di tutto il mondo...". Il ragazzo ha un anello e si inginocchia chiedendole di sposarlo: "Ti prego, dì di sì", sussurra, incontrando l'emozione e la gioia della compagna che accetta. Finale quindi ricco di romanticismo nella puntata odierna di The Wall, una bella storia finita con il più bello dei si. (Clicca qui per il video)

© Riproduzione Riservata.