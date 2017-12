SELVAGGIA ROMA VS FRANCESCO CHIOFALO / "Gli adulti non pensano di scendere nel ridicolo"

Continua il botta e risposta tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, ex protagonisti di Temptation Island 2017. Lei minaccia di rivelare i particolari della loro rottura...

11 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo ci avevano tanto emozionati nell'edizione estiva di Temptation Island nella quale sembravano persino la coppia più affiatata presente nel docu-reality. Proprio loro sembravano essere vicini alle nozze ma a distanza di qualche settimana era arrivata la sorpresa che in pochi si sarebbero aspettati: nella prima registrazione di Uomini e donne 2017/18 i due 'Lenticchi' avevano annunciato la rottura della loro storia, senza però specificarne i motivi in modo esplicito. Da allora, Francesco ha cercato di ricostruire il rapporto, subendo il netto rifiuto della sua ex con la quale i botta e risposta si sono ripetuti da settembre ad oggi: tre mesi di sospetti e frecciatine, che hanno persino portato alle voci di vedere uno dei due sul Trono Classico di Uomini e donne. La soap opera romana si è recentemente chiarita di un nuovo capitolo, pubblicato nelle Instagram Stories di entrambi.

Selvaggia Roma vs Francesco Chiofalo: lo scontro continua

Francesco Chiofalo in una sua Instragram Stories ha parlato della rottura con Selvaggia Roma, accusandola di essere tornata dal suo ex fidanzato Luca Muccichini. Ecco le parole del simpatico romano: "Mi hai lasciato facendomi fare la figura dello zerbino davanti a tutta Italia mentre in realtà te la facevi con il tuo ex." La risposta di Selvaggia non si è fatta attendere, sempre sui social netowrk dove ha minacciato di rivelare le vere cause della fine dell'amore: "Caro Pulcinella sai benissimo i veri motivi della nostra rottura. E se ci tieni tanto li renderò pubblici". E se non bastasse ha confermato, come più volte ammesso anche durante l'esperienza televisiva, di non ritenerlo una persona matura: "Gli adulti, solo per il piacere di prendere follower, non pensano minimamente di scendere nel ridicolo". E intanto, il terzo incomodo di questa vicenda, non sembra averla presa bene: Luca non ha affatto gradito la pubblicazione delle sue foto nel profilo di Francesco, che invita i follower a paragonare le bellezze di entrambi.

© Riproduzione Riservata.