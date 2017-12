STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo servizio di Valerio Staffelli sulle misure anti-terrorismo a Milano

Questa sera, lunedì 11 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Nuovo servizio di Valerio Staffelli sulle misure anti-terrorismo a Milano.

11 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Le veline

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 11 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In studio ritroveremo i conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunzikerle e le veline Shaila e Mikale. Questa sera verrà mandato in onda un nuovo servizio sulle misure anti-terrorismo nel centro di Milano. Nei giorni scorsi - 6, 7, 8 e 9 dicembre - i collaboratori di Valerio Staffelli, che in questa occasione ha diretto la squadra senza salire a bordo di uno dei veicoli usati per realizzare il servizio, hanno attraversato a bordo di un Suv, di un furgoncino e di una monovolume la zona intorno a piazza Duomo, passando per Corso Vittorio Emanuele, via Torino e via Dante, fino alla Galleria Vittorio Emanuele II. La squadra di Striscia è arrivata senza subire alcun tipo di controllo nelle affollate aree pedonali - piene di turisti in occasione del ponte dell’Immacolata - nel cuore della città. In via Dante, nonostante l’accesso presidiato e le barriere new jersey per bloccare il passaggio, la vettura è stata bloccata soltanto alla fine dell’area pedonale. Le sollecitazioni di Roberto Maroni, presiedete della Regione Lombardia, inviate proprio attraverso i microfoni di Striscia (in un servizio del 30 novembre) non hanno dato l’esito sperato. Ricordiamo che Staffelli ha realizzato un servizio sulle misure di sicurezza nel capoluogo lombardo lo scorso 28 novembre, la situazione però non sembra essere mutata.

LE AGGRESSIONI A VITTORIO BRUMOTTI

A seguito delle due aggressioni a Vittorio Brumotti, a Bologna è scattato il primo “mini-daspo” contro uno spacciatore sorpreso nel parco della Montagnola. Si tratta di un pachistano 18enne, trovato con addosso pochi grammi di marijuana.Il giovane era già stato arrestato nei mesi scorsi e per questo motivo gli è stato applicato il “mini-daspo” previsto dall'ordinanza del prefetto Matteo Piantedosi. A Roma, invece, la procura ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato di lesioni e minacce dopo l’aggressione dello scorso 2 dicembre ai danni della troupe di Striscia la Notizia nel quartiere di San Basilio. I magistrati romani, che coordinano le indagini dei carabinieri della compagnia di Montesacro, portano avanti le indagini per riuscire a dare un nome ai colpevoli dell’agguato.

