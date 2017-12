Sabrina Ghio / Dopo Uomini e Donne confessa "Io all'Isola dei Famosi? Le voci sono vere ma" e su Nicolò R...

Sabrina Ghio, dopo Uomini e Donne confessa "Io all'Isola dei Famosi? Le voci sono vere ma". L'ex tronista torna anche a parlare di Nicolò Raniolo...

11 dicembre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Per la prima volta dopo la conclusione del suo percorso a Uomini e Donne, Sabrina Ghio si racconta e svela le emozioni di questa avventura come tronista, conclusasi purtroppo con un "no", quello della sua scelta Nicolò Raniolo. Non si pente Sabrina delle sue decisioni e svela cosa l'ha portata in studio a decidere prima di eliminare poi di richiaramere Nicolò R: "Io decido di eliminarlo perché mi sono sentita presa in giro e umiliata, ma poi ho riflettuto e, come ho sempre detto nel mio percorso, non avrei mai preso decisioni per accontentare il pubblico per uscirne meglio. - racconta l'ex tronista a IsaeChia, dove ancora spiega - Ho sempre detto che sarei andata dritta davanti a un emozione, che non mi avrebbe fermato nessuno e che non mi sarebbe fregato niente di un ‘no‘ se nel mio cuore sentivo qualcosa di bello e positivo".

SABRINA GHIO CONCORRENTE ALL'ISOLA DEI FAMOSI?

La Ghio sottolinea poi le emozioni del momento della scelta: "Non avevo niente di pronto, non sapevo cosa dire e speravo che tutto andasse bene ma non è stato così. - e ancora - Non sono rancorosa, però avrebbe potuto evitarsi tante cose in alcune esterne e tante parole poteva evitarle se quello che pensava poi era il contrario". Ad oggi Sabrina, da sognatrice e romantica quale si definisce, è ancora alla ricerca del grande amore che spera possa arrivare presto. Altrettanto presto potremmo però rivederla in tv alle prese con una nuova avventura: nelle ultime settimane si è infatti molto parlato della sua partenza per l'Isola dei Famosi, ma si tratta di una voce vera? La risposta di Sabrina è chiara: "Posso solo dire che tutto quello che sentite per adesso è vero, ma c’è un ma…".

