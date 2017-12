Sara Affi Fella/ Uomini e donne, la tronista molla il suo corteggiatore in esterna?

Sara Affi Fella pronta a dare spettacolo? Uomini e donne torna oggi con le nuove esterne delle troniste ma la napoletana sembra pronta a mollare il suo corteggiatore in esterna?

11 dicembre 2017 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Sara Affi Fella torna protagonista a Uomini e donne. Il trono classico del programma torna in onda oggi, 11 dicembre, dopo ben tre giorni di pausa e in vista della vacanza natalizia che farà slittare le avventure dei nuovi tronisti addirittura al 2018. Intorno a Sara c'è sempre davvero molto parlare e non solo per il suo modo di fare sempre irriverente ma anche per quello che è successo prima del suo arrivo sul trono. La bella napoletana conviveva con Nicola Panico fino a qualche giorno prima dell'inizio della sua avventura a Uomini e donne. La tronista ha dovuto affrontare i dubbi del pubblico ancora convinto che prima o poi Nicola scenderà le scale per riprendersi la sua ragazza. Cosa succederà a quel punto? Siamo sicuri che il pubblico avrà le prove di quello che pensa ormai da qualche settimana ma, intanto, oggi la troveremo agguerrita e pronta a tutto per andare avanti con il suo percorso tanto che oggi la vedremo rinunciare alla sua esterna con Francesco causando uno scontro in studio.

SARA AFFI FELLA MOSSA SOLO DAL BUSINESS?

Sara Affi Fella nei giorni scorsi non ha nascosto il fatto che sono due i corteggiatori che hanno attirato l'attenzione ovvero Luigi e Lorenzo. Proprio con quest'ultimo è successo di tutto soprattutto per via del fatto che lui sembra aver attirato l'attenzione anche di Nilufar Addati, l'altra tronista ed ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Secondo il pubblico la napoletana è pronta a creare teatrini e discussioni solo perché il suo arrivo in trasmissione è dettato dalla voglia di business e di farsi notare, avranno una conferma di questo? Come la prenderà Lorenzo quando si troverà ad affrontare il bel caratterino della sua tronista? Lo scopriremo solo nel 2018 visto che quella di oggi e domani dovrebbe essere l'ultima puntata dell'anno per il trono classico di Uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.