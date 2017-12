Scomparsa, fiction / Anticipazioni quarta puntata: la misteriosa villa, cosa nasconde? (11 dicembre)

Scomparsa la fiction, anticipazioni quarta puntata dell'11 dicembre 2017; continua l'angoscia di Nora alle prese con le ricerche della figlia Camilla sparita nel nulla, ecco la trama.

Scomparsa, anticipazioni

Questa volta la nuova puntata di Scomparsa, non si dovrà scontrare con il Grande Fratello Vip. Del resto, nonostante gli ascolti record dello scorso lunedì sera, la fiction TV ha avuto ancora la meglio portandosi a casa ascolti davvero record, a testimonianza che le serie della Rai continuano a funzionare in maniera egregia. Questa poi, tratta un tema molto attuale che racconta la storia di Nora (interpretata da Vanessa Incontrada), alle prese con la sparizione nel nulla di Camilla (sua figlia) e l’amica Sonia. Le due ragazzine sono scomparse misteriosamente mentre stavano rientrando a casa da una festa e di loro, si sono perse totalmente le tracce. Mentre la madre credeva di avere con la sua “bambina” un rapporto molto confidenziale e sincero, nel corso della sua disperata ricerca si renderà conto di non sapere moltissime cose della ragazza e di avere paura anche di scoprirle. Dopo avere cercato di cavarsela da sola, per la donna è arrivato il momento di chiedere aiuto all’uomo che le ha regalato la gioia di diventare madre, senza però mai saperlo. E così in partenza per Roma ha deciso di raccontare ad Enrico tutta la verità…

Scomparsa, dove siamo rimasti

La fiction TV “Scomparsa” ha aperto i battenti con la prima puntata lo scorso 20 novembre, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Nonostante gli ascolti ottimi del Grande Fratello Vip, la serie con protagonista Vanessa Incontrada ha sempre vinto. Tra i meriti, anche la volontà di narrare il complicato rapporto genitori-figli da sempre molto particolare. La serie ambientata a San Benedetto del Tronto ha lo scopo principale di mixare in maniera perfetta il melò al thriller con una puntatina anche verso il paranormale, tema molto usato in questo ultimo periodo. Al fianco dell’attrice spagnola troviamo anche Giuseppe Zeno ed Eleonora Gaggero. Dove eravamo rimasti? Nora continua a non darsi pace per la scomparsa di Camilla e così decide di andare a Roma per parlare con Enrico, suo ex e padre della figlia. Dopo 16 anni di silenzio, decide di confessare tutto ma nel frattempo, una tragica notizia sta per piombare nella cittadina marchigiana. Dalle immagini delle telecamere, la polizia risale al percorso del SUV con a bordo, quella misteriosa serata, sia Camilla che Sonia.

Anticipazioni di oggi, lunedì 11 dicembre: la trama

Cosa succederà durante la quarta puntata di “Scomparsa” in onda questa sera? Nuove angoscianti emozioni stanno per investire i protagonisti della fiction TV record di ascolti dell’ammiraglia di Casa Rai. Il Vicequestore Giovanni Nemi (interpretato da Giuseppe Zeno) accompagnato da Nora (Vanessa Incontrada), riuscirà a raggiungere la misteriosa villa di proprietà dell’ambasciata di Saint Patrick. A quanto pare, Camilla e Sonia sono state proprio in quel posto durante la sera della loro misteriosa scomparsa nel nulla. L’aspetto della villa appare regale e suntuoso ma al suo interno si nasconde invece una angosciante realtà offuscata dagli occhi della gente comune: cosa nasconde quel posto così torbido? Ancora una volta Riccardo Trasimeni fornirà un’informazione importantissima per lo sviluppo delle ricerche rivelando chi era alla guida del SUV su cui si trovavano Sonia e Camilla quella misteriosa notte. L’appuntamento con il terzultimo appuntamento di “Scomparsa” è quindi rinnovato per questa sera, lunedì 11 dicembre a partire dalle 21.15 circa in onda sull’ammiraglia di Casa Rai.

