Silvia Belluco eliminata / Amici 17, la cantante della squadra del Ferro lascia la scuola: ecco perchè

Silvia Belluco è stata eliminata! La cantante di Amici 17, appartenente alla squadra del Ferro, lascia la scuola per sempre: cos'è accaduto? I motivi dell'addio

11 dicembre 2017 Anna Montesano

Silvia Belluco, Amici 17

"Attenzione: in seguito ad un esame di verifica, la cantante Silvia Belluco è stata eliminata, pertanto da questo momento sarà esclusa dalla gara, dal programma e conseguentemente dalla classifica di gradimento" è con questa comunicazione apparsa sul portale WittyTv che viene annunciata al pubblico di Amici di Maria De Filippi l'eliminazione della cantante della squadra del Ferro, capitanata da Federico. Silvia lascia quindi la scuola a sole poche settimane dal suo ingresso e dopo soltanto una esibizione nella diretta del sabato. Proprio sabato scorso la squadra del Ferro si è trovata ad essere sconfitta ben due volte: difficile infatti il momento per la squadra dopo che ben due elementi hanno deciso di passare alla squadra avversaria del Fuoco, non trovandosi a proprio agio con alcuni elementi della propria. Questo ha portato il numero della squadra del fuoco a 12 contro i 9 del Ferro che sono stati, in entrambe le manche tenutesi sabato, sconfitti.

CHI È SILVIA BELLUCO

Silvia potrebbe essere stata esaminata per volontà della commissione di canto proprio oggi e, in seguito, eliminata. Ma chi è Silvia Belluco? Questa la presentazione che troviamo sul portale di Witty: Silvia vive a Caregnano con il padre, la madre, la sorella, i quattro nonni, le zie e tre gatti. È cresciuta in una famiglia vecchio stampo e molto presente. Preferisce fare yoga e meditare piuttosto che chiudersi in una discoteca. È secchiona, studiosa, non si lascia scappare nulla del mondo che la circonda. Si definisce un po’ eccentrica, troppo pretenziosa, logorroica, determinata, ordinata e stakanovista. Ascolta canzoni di tutti i tipi e di tutte le epoche, soprattutto degli anni sessanta e settanta. I suoi modelli di riferimento sono Janis Joplin, Nina Simone, Johnny Cash, Jefferson Airplane, Pink Floyd, Fleetwood Mac e Tears for Fears.

© Riproduzione Riservata.