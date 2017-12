THE HORDE/ Su Rai 4 il film con Claude Perron e Jean-Pierre Martins (oggi, 11 dicembre 2017)

The Horde, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Nel cast: Claude Perron e Jean-Pierre Martins, alla regia Yannick Dahan e Benjamin Rocher. Il dettaglio della trama.

il film horror in seconda serata su Rai 4

NEL CAST CLAUDE PARRON E JEAN-PIERRE MARTINS

The Horde, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 23,05. Una pellicola di genere horror di origine francese che è stata diretta nel 2009 da due registi poco noti a livello internazionale, ovvero, Yannick Dahan e Benjamin Rocher. Uscito in Italia nell'ottobre del 2010, il cast di The Horde è composto da Claude Perron, Jean-Pierre Martins, Eriq Ebouaney, Aurélien Recoing e Doudou Masta. Claude Perron, che interpreta il personaggio di Aurore, è un attrice francese attiva principalmente in opere teatrali. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, negli ultimi anni ha preso parte a film come Il favoloso mondo di Amélie, Chrysalys e Cash Truck. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE HORDE, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Un poliziotto viene barbaramente ucciso da un gruppo di criminali. Il quartirer generale della banda si trova in un condominio parigino povero e diroccato. I colleghi dell'agente intendono punire i criminali colpevoli della morte del loro collega. Poco dopo scoprono che la mente della gang che ha perpetrato l'omicidio altri non è che la fidanzata del loro collega defunto. I poliziotti irrompono nel palazzo abitato dai criminali cercando di coglierli di sorpresa ma questi vengono avvisati in tempo dal custode dello stabile. Si innesca una terribile sparatoria, in seguito alla quale uno dei poliziotti rimane gravemente ferito. Trascorrono alcuni brevi attimi e anche il custode del palazzo viene ucciso, cosi come il poliziotto ferito, tutti gli agenti vengono fatti prigionieri, mentre si scopre che un membro della gang è in realtà un poliziotto sotto copertura. I criminali non ci pensano su due volte uccidendo l'uomo, e rinchiudendo il suo cadavere all'interno di uno sgabuzzino. Trascorrono alcuni minuti e dallo stanzino iniziano a provenire delle urla disumane. L'agente infiltrato si è appena tramutato in uno zombie, che aggredisce ed uccide due membri della gang. La stessa sorte tocca al cadavere del custode, che uccide un altro criminale. Per i sopravvissuti la situazione diventa ancora più agghiacciante e pericolosa quando anche le vittime dei primi due zombie si tramutano a loro volta in morti viventi. L'intera città di Parigi è assediata da un'orda di zombie, che si dirige esattamente verso l'edificio. I sopravvissuti devono trovare a tutti i costi una rapida via d'uscita.

