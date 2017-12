THIS IS US 2/ Anticipazioni dell'11 dicembre 2017: tutta la storia di Kevin

This is us 2, anticipazioni dell'11 dicembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. A causa di un evento fortuito, Kevin ricorda il giorno in cui la sua carriera ha subito uno stop

Nella seconda serata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà l'8°, intitolato "Numero Uno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Randall (Sterling K. Brown) a pochissime settimane quando Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) avviano le pratiche di adozione, che prevedono visite a sorpresa da parte di un'assistente sociale. Molti mesi più tardi, la coppia scopre da Paula (Cinda Adams) che le pratiche sono pronte e che la sua relazione è positiva, motivo per cui dovranno comparire di fronte al giudice. In quel momento, William (Ron Cephas Jones) viene ripreso duramente dal giudice per via della sua ricaduta nella droga, ma il giovane è pronto a finire di nuovo in carcere, dato tutto quello che ha dovuto subire negli ultimi tempi. Nel presente, Randall si prepara ad incontrare la madre di Dejà (Lyric Ross) in carcere, Shauna (Joy Brunson), mentre Kevin (Justin Hartley) è costretto a rimandare la partenza ancora una volta e Sophie (Alexandra Breckenridge) non reagisce bene. Più tardi, scopre dalla sorella e Toby (Chris Sullivan) che presto avranno un figlio. Nel passato, Jack e Randall scoprono che il giudice vuole sentire Paula personalmente e rinvia il verdetto di altre tre settimane. Jack intuisce però che il giudice ha richiesto di vedere l'assistente sociale per un motivo ben preciso, visto che non approva le adozioni interraziali. Nel presente, Dejà scopre che potrà vedere la madre in una stanza nuova e senza sbarre, ma Shauna decide di non vedere la figlia. Randall però sceglie di non dire la verità alla ragazza ed attribuisce tutto ad un problema burocratico. Intanto, Kate scopre che Toby ha paura di dire alla madre che avrà un figlio al di fuori del matrimonio e gli propone di sposarsi subito in Comune. In passato, il giudice si dimostra risoluto a non voler affidare Randall a Jack e Rebecca perché non li ritiene appropriati per la sua crescita. Nel presente, Kevin si prepara a raggiungere Sophie e decide di comprarle un anello per farle la proposta, mentre Toby e Kate (Chrissy Metz) ottengono il nullaosta per sposarsi. Nel passato, il giudice decide di incontrare William prima dell'udienza e rivela di volergli dare una nuova possibilità, nella speranza che cambi strada. Nel presente, Randall decide di parlare con Shauna da solo e scopre che la donna ha voluto evitare di far vedere alla figlia che le altre detenute l'hanno picchiata sul volto. Toby decide invece che vuole delle nozze diverse per la fidanzata e le fa la proposta in ginocchio. Nel passato, Rebecca invia una lettera commovente al giudice e lo convince a comprendere che lei sarà la madre di Randall che lo voglia oppure no. Nel presente, Kevin decide di lasciare Sophie perché non si crede all'altezza di un futuro al suo fianco. Alcuni mesi prima, William è pronto a drogarsi di nuovo dopo aver scoperto di avere il cancro. In quel momento, Randall si presenta alla sua porta.

ANTICIPAZIONI DELL'11 DICEMBRE 2017, EPISODIO 8 "NUMERO UNO"

Kevin è sempre più dipendente dagli antidolorifici e dall'alcool e partecipa alla cerimonia di ritrovo degli alunni del suo vecchio Liceo, ricevendo un importante riconosciumento. Sceglie però di rifiutaro ed inizia a parlare delle opportunità che la vita gli ha rovinato. Dopo essere stato invitato a casa sua da vecchia conoscenza, Charlotte, approfitta di un momento di distrazione della donna per cercare dei farmaci in casa sua e le ruba una ricetta per una prescrizione. Raggiunge quindi una farmacia, ma alla vista di alcuni agenti di Polizia decide di andarsene. Nel passato, Kevin e la famiglia incontrano un allenatore per una squadra del college, ma la condotta tenuta dal ragazzo durante l'intervista fa infuriare Jack. Le aspirazioni di Kevin tuttavia si infrangono quando Kevin rimane ferito al ginocchio durante una partita. Jack consegna quindi al figlio un ciondolo ricevuto in Vietnam, sicuro che lo proteggerà. Nel presente, Kevin ritorna a casa di Charlotte per recuperare il gioiello di famiglia, ma dato il rifiuto della donna, chiede aiuto a Randall.

