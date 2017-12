The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x08: Negan alle porte di Alexandria, chi morirà?

The Walking Dead 8 torna su Fox per l'ultimo episodio del 2017, l'8x08 in cui ritroveremo Negan alle porte di Alexandria per lo scontro finale con Rick, chi morirà?

11 dicembre 2017 Hedda Hopper

The Walking Dead 8

The Walking Dead 8 continua ad andare in onda sia negli Usa che in Italia dove Fox la ospita in contemporanea. Anche oggi, 11 dicembre, l'appuntamento è alle 21.10 su Fox di Sky per l'ultimo episodio del 2017, l'8x08, che ci saluterà prima della pausa che terrà la serie in panchina fino al prossimo febbraio. E' così che deve essere è il titolo di The Walking Dead 8x08 e svela davvero poco di quello che vedremo e di quali saranno le consuguenze della decisione di Daryl contravvenendo agli ordini di Rick e al piano che avevano tutti concordato prima di partire per lo scontro finale. Adesso sono tutti in balia dei Salvatori che hanno avuto modo di lasciare il Santuario grazie ad un piano di Eugene che nel nuovo episodio si sveglia nella sua stanza, beve e inizia a piangere. Forse si è accorto solo adesso di aver sbagliato? Per rimediare prenderà una decisione importante che potrebbe aiutare Maggie e Padre Gabriel. Come andrà a finire per lui?

L'ARRIVO DI NEGAN AD ALEXANDRIA

Il vero fulcro dell'ultimo episodio del 2017 di The Walking Dead 8 è sicuramente l'arrivo di Negan ad Alexandria. Il villain della serie è pronto a scontrarsi con Rick e i suoi uomini portando con se un esercito armato pronto ad entrare in città e fare una strage. Ad accogliere Negan è Carl che si presenta al muro di Alexandria per intrattenere il villain permettendo agli altri di mettersi al sicuro nelle fogne. La loro conversazione dura pochi minuti e subito dopo scoppia l'inferno tra esplosioni, spari e colpi di scena mentre Rick guida veloce verso casa sperando di riabbracciare tutti. Per un momento abbiamo creduto che questo fosse possibile ma nel finale qualcosa cambierà e sarà allora che i fan si renderanno conto di aver perso qualcuno di importante, chi?

IL FUTURO DI DARYL

Quello che è successo in queste ultime settimane ha messo a rischio il futuro di Daryl e il suo rapporto con Rick. E' stato proprio il centauro che ha deciso di fare di testa propria lasciando che i vaganti entrassero al Santuario e, di fatto, liberando i Salvatori che adesso sono alla ricerca di vendetta. Il ritorno di Rick ad Alexandria potrebbe peggiorare le cose visto quello che succederà nel finale e Daryl potrebbe pagare un alto prezzo per il suo "tradimento". I Salvatori hanno preso d'assedio anche Hilltop e il Regno e i leader si preparano ad uno scontro finae, un'utima resistenza, che potrebbe fare altre vittime. Cosa ne sarà a quel punto di Daryl? L'amicizia tra lui e Rick finirà così con quell'ultimo scontro di qualche episodio fa?

© Riproduzione Riservata.