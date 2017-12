Un posto al sole/ Anticipazioni 11 dicembre: Elena ha ancora problemi economici

11 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Inizia una nuova settimana per la soap opera Un posto al sole, in onda alle 20.40 su Rai 3. Durante questa settimana, i protagonisti di Palazzo Palladini saranno alle prese con il processo a Luca Grimaldi, e non mancheranno di certo i colpi di scena. Ma vediamo cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 11 dicembre 2017. Angela (Claudia Ruffo) non sa come gestire la permanenza forzata sulle nevi di Roccaraso insieme a Valentina e al suo compagno. Franco (Peppe Zarbo) diventa sempre più irrequieto e decide di andare a prendere l’ex compagna e la figlia Bianca. Elena Giordano (Valentina Pace), in crescente difficoltà economica, chiede nuovamente aiuto alla madre Marina (Nina Soldano), Di ritorno dalla vacanza a Roma, Renato Poggi (Mario Onorato) deve affrontare un delicato problema personale… Nel corso delle puntate assisteremo alla fine del processo a Grimaldi, il poliziotto difeso da Niko che accentando questo incarico è andato contro alla propria famiglia e agli amici.

RICCARDO POLIZZY SU CANALE 5

Riccardo Polizzy, il “terribile” Roberto Ferri di Un posto al sole, al moneto è in televisione anche su Canale 5. L’attore è infatti il Colonnello Vittorio Astori nella quarta stagione de Le tre rose di Eva. “Con il regista Raffaele Mertes abbiamo lavorato per togliere ogni riferimento che poteva essere riconducibile a Roberto Ferri di Un posto al sole, che interpreto da 16 anni e mezzo. Per esempio ho tolto gestualità e mimiche facciali che potevano ricondurmi a quel personaggio. È chiaro che se avessimo avuto più tempo il lavoro sarebbe stato diverso…”, ha spiegato l’attore a Blogo, riconoscendo l’incombenza del personaggio di Roberto.

