Una vita/ Pablo rischia la vita? Anticipazioni puntata 11 dicembre

Una Vita torna in onda oggi, 11 dicembre, per l'inizio di una nuova settimana insieme all'insegna di Pablo e del suo intervento ma anche al futuro di Cayetana, cosa succederà?

11 dicembre 2017 Hedda Hopper

Una Vita torna in onda oggi, 11 dicembre, per una nuova puntata che da, di fatto, l'inizio ad una nuova settimana in compagnia con gli abitanti di Via Acacias 38. Le cose per loro sono sempre complicate e questo elettrizza il pubblico di Canale 5 che sembra non poter più fare a meno della soap spagnola. I punti centrali di questa settimana saranno, sicuramente, l'intervento a cui dovrà sottoporsi Pablo ma anche l'incontro, o possibile tale, di Teresa e Cayetana. La donna è ancora chiusa in Convento ma proprio in queste nuove puntate penserà che sia i caso di far avere a Teresa una lettera proprio per chiederle aiuto. Per sua sfortuna la lettera partita dal Convento finirà nelle mani di Ursula che non la farà avere a Teresa che, però, si presenterà ugualmente lì per vederla ma solo per scoprire che ha dato direttive per rimanere da sola e scontare la sua pena in solitudine, naturalmente è una bugia, come andrà a finire per le due? Riusciranno a vedersi?

L'INTERVENTO SU PABLO

Altra storia per Pablo. Il giovane garzone diventato fantino ha davvero rischiato tanto in questi ultimi mesi tornando a cavalcare e proprio per questo lo ritroveremo al cospetto di un luminare pronto ad operarlo. Grazie a Liberto, Casilda riuscirà a contattare il dottore che non solo visiterà Pablo ma che finirà per intervenire su di lui. Le ore seguenti saranno difficili e complicate visto che mentre il garzone continua a non dare segni di vita, il dottore non scioglierà la prognosi che rimarrà riservata. Avremo modo di scoprire se Pablo vivrà o meno o se, addirittura, per lui ci saranno solo guai e problemi di salute? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, in questa difficile settimana pre festiva.

