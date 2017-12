Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco, "dalla mente non si cancella niente, ma..." (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani ancora protagonista con la sua dichiarazione d'amore a Giorgio Manetti, mentre Anna Tedesco, dopo aver...

11 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Anna Tedesco, dama del trono over

In seguito all’ennesima querelle scatenata dagli opinionisti del trono over, per i quali la sua amicizia con Giorgio Manetti nasconderebbe un interesse più profondo, Anna Tedesco ha scelto di abbandonare per sempre il parterre di Uomini e Donne. E a quanto pare la dama non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi, dal momento che, in un lungo messaggio condiviso sui social, ha parlato del suo passato e della necessità di lasciarsi ogni cosa alle spalle. “Dalla mente non si cancella niente ma quando parlo della parola dimenticare io non intendo cancellare. Finché provi a cancellare non hai dimenticato. Dimenticare per me è solo smettere di stare male per certi ricordi. Guardarli in faccia, sorridere, essere grati alla vita anche per le tristi reazioni di alcune emozioni che si trasformano in tempeste. Preferirò sempre lasciare un posto che non è più mio piuttosto che non averlo abitato mai”. Anna Tedesco si riferisce al suo percorso a Uomini e donne? A questo link è possibile visualizzare il suo messaggio su Facebook.

GEMMA GALGANI ANCORA PROTAGONISTA, MA...

Come ampiamente prevedibile, le nuove puntate che Uomini e Donne dedicherà al trono over si concentreranno soprattutto sulla dichiarazione fatta da Gemma Galgani a Giorgio Manetti e sulle conseguenza di questo gesto così plateale. Nel parterre, infatti, ogni cosa verrà ridicolizzata grazie a un breve sketch girato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che come di consueto prenderanno di mira la dama torinese, portando in scena la cena con il cavaliere e la conseguente dichiarazione d’amore. Immediata la reazione di Gemma, che troverà il siparietto di pessimo gusto, ma per lei ci saranno nuove polemiche, dal momento che Tina Cipollari, più agguerrita che mai, la definirà come la persona meno credibile e, allo stesso tempo, più ridicola nella storia del dating show. La dama, però, non si darà per vinta e subito dopo, grazie all’arrivo di un nuovo cavaliere, cercherà di scrollarsi di dosso nuovamente quel passato che proprio non riesce a dimenticare

