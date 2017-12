Uomini e Donne/ Anticipazioni: Lorenzo manda Sara su tutte le furie! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni: si apre oggi una nuova settimana dedicata ai protagonisti del trono classico, ecco tutte le news in arrivo nel pomeriggio di Canale 5

11 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

I tronsti di Uomini e Donne

Nelle prossime puntate che Uomini e donne dedicherà al trono classico, ritroveremo Lorenzo diviso tra Sara Affi Fella e Nilufar. Il corteggiatore, infatti, sarà il protagonista di un’accesa querelle con la prima, ma manderà su tutte le furie anche la seconda. Il motivo di tante polemiche sarà il filmato con il quale Sara rinuncerà a uscire in esterna con Francesco, che per lei è lontano dall’essere il suo tipo; il corteggiatore, naturalmente, si farà sentire, ma in aiuto della tronista arriverà Lorenzo, il quale, sguainando la spada, manderà su tutte le furie Nilufar. Con il suo atteggiamento da cavaliere senza macchia, però, Lorenzo non riuscirà a conquistare il cuore di Sara, che vedrà nel suo intervento una chiara manifestazione di furbizia. Problemi in arrivo anche per Nilufar, che darà il via alla sua esterna con Francesco ma non riuscirà a trovare nulla in lui di interessante. Il corteggiatore, dal suo punto di vista, non sarà né gentile né educato, dal momento che sembrava totalmente concentrato sull'altra protagonista di questa stagione: Sara Affi Fella. Come si concluderà questa querelle?

CLAUDIO D'ANGELO E GINEVRA PISANI, LA DEDICA D'AMORE

A dispetto dei primi pronostici sfavorevoli, dettati soprattutto dalle modalità con le quali è avvenuta la loro unione nel salotto del trono classico e alla differenza di età esistente fra i due, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani sono ancora innamoratissimi, e a un anno dalla scelta che li ha uniti nel salotto del trono classico, si sono regalati una romantica vacanza in quel di Dubai. Complice un panorama mozzafiato, ieri pomeriggio l’ex tronista ne ha approfittato per ricordare quei momenti a Uomini e Donne e, pubblicando una foto sul suo profilo ufficiale, ha lasciato la sua dedica alla sua amata: “Un anno fa ci siamo fidanzati in uno studio televisivo a Roma. Oggi, dopo 365 giorni siamo qui, mano nella mano a Dubai. L’amore é per chi ha il coraggio di crederci. Ti amo piccolina mia”. Cosa penseranno di loro i tanti detrattori? A questo link è possibile visualizzare l’immagine postata dall’ex tronista.

