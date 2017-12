Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico, Sara e Nilufar: prime scintille per Lorenzo! (11 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 11 dicembre 2017 in onda il trono classico. Rivalità tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella: Lorenzo Riccardi conteso tra le due troniste!

11 dicembre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

La settimana di Uomini e Donne si riapre con una nuova puntata del Trono Classico che vede finalmente al centro dell'attenzione i nuovi tronisti. Si parte in particolare sa Sara e Nilufar. Quest'ultima ha organizzato un’intervista con telecamera nascosta per conoscere le preferenze dei corteggiatori. Da qui si scopre che Francesco preferisce Sara, Luigi non fa nomi, Lorenzo trova Nilufar bella ma ci vuole tempo per capire bene se è lei la sua preferenza, Giacomo è attratto da Nilufar, Matteo sceglie Nilufar, Federico Sara, Andrea invece Nilufar. Si torna allora in studio e si parte con l'esterna di Sara con Lorenzo che la incontra in camerino e qui partono subito le prime scintille. Proprio durante il battibecco tra i due arriva il biglietto di Luigi che la attende fuori, così Sara lo raggiunge, lasciando solo un Lorenzo furioso!

RIVALITÀ E UN INATTESO RITORNO IN STUDIO

Il corteggiatore poi si sfoga con la redazione sul rivale e non sono complimenti, poi entra in studio e torna ad accendersi lo scontro con Sara. Anche Nilufar è uscita in esterna con lui, incontro durante il quale entrambi confessano di essersi antipatici a vicenda ma chi vivrà vedrà. Anche Francesco è stato scelto da entrambe le tronista per un'esterna, ma Sara ha cambiato idea non trovandolo il suo tipo di ragazzo. Quindi esce soltanto con Nilufar che è uscita anche con Giordano. Arrivano poi per le troniste nuovi corteggiatori e tra loro c'è anche Gianluca Tornese, che fu corteggiatore tre anni fa di Valentina Dallari (che gli preferì Andrea Melchiorre).

