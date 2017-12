Valeria Marini/ "Ora ho una love story. Gli uomini? Non mi hanno mai detto di no..."

Durante un'intervista rilasciata a "Il Giorno" la showgirl e attrice Valeria Marini ha raccontato dei curiosi aneddoti relativi alla sua carriera e anche al rapporti con gli uomini

Valeria Marini, in uno scatto (Archivio)

L'INTERVISTA DI VALERIA MARINI A "IL GIORNO"

È una Valeria Marini a tutto tondo e in vena di aneddoti quella che, di recente, si è raccontata sulle colonne del quotidiano “Il Giorno”: la 50enne showgirl romana, infatti, ha concesso una lunga intervista, nel corso della quale non ha solo parlato del proprio lavoro e dei suoi progetti per il futuro, ma si è soffermata anche su alcuni episodi agli inizi della sua carriera (come ad esempio la presunta inimicizia con la collega-rivale Pamela Prati) e del suo rapporto con l’altro sesso. Presentata dal giornalista che l’ha intervistata come “l’ultima rimasta a incarnare il personaggio della diva magnetica”, l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori parte subito dal suo privato, ricordando il legame con i suoi genitori e premettendo comunque che nella sua vita “la giornata più felice deve ancora arrivare. Infatti, l’attrice capitolina parla prima della figura della madre, definita “una chioccia ma con le unghie da tigre” e che tutt’oggi lei chiama col nomignolo di “Wonder”, mentre ammette che al padre è legato il giorno più triste della sua vita: “Si tratta di qualcosa che non ho ancora superato anche se lo sento vicino” confessa la Marini che aggiunge di rammaricarsi di avere tante cose da dirgli e di farlo attraverso le preghiere.

I TEMPI DEL "BAGAGLINO" E LA RIVALITA' CON LA PRATI

Passando a raccontare il periodo in cui era la star di punta del Bagaglino su Canale 5, Valeria Marini ha raccontato a “Il Giorno” che spesso, nei camerini, faceva capolino Silvio Berlusconi, da lei definito come il più simpatico tra i vari ospiti politici: “Era molto ironico, come pure Andreotti, e tutti e due erano dei personaggi carismatici” spiega la 50enne che invece attribuisce la palma di antipatico ad Achille Occhetto. Tornando sull’eterna diatriba con Pamela Prati, la Marini invece smentisce per l’ennesima volta di averla considerata una nemica: “Macché, lei all’inizio era gelosa del mio successo” spiega la diretta interessata che poi rivela come il loro rapporto post-Bagaglino sia migliorato, tanto da partecipare assieme a lei al Grande Fratello VIP. A tal proposito, commenta le due esperienze nei reality show di Mediaset, sostenendo che preferisce L’Isola dei Famosi, “molto dura dato che non mangi, ma la natura ti dà una forza pazzesca” mentre invece la Casa più spiata d’Italia è “pesante perché hai addosso tutte le tensioni degli altri inquilini”.

UNA NUOVA LOVE STORY

Infine, l’ultima parte dell’intervista a Valeria Marini è dedicata prima a una sua opinione sullo scandalo molestie che oramai impazza anche in Italia (“Trovo giusto denunciare, ma non quindici anni dopo: perché si ricordano improvvisamente di essere state molestate?” si domanda) e poi, a proposito di rapporti con gli uomini ma su un registro più leggero, ammette di essere capace di scatenare gelosie anche se poi “si rassicurano dato che io sono abbastanza monogama”. A suo dire, inoltre, le componenti essenziali in una relazione sono “lealtà, sensibilità e complicità ma senza scordare la complicità e l’attrazione fisica”: l’ex soubrette rivela anche che nessun uomo le ha mai detto di no, “anche perché a me piace essere corteggiata, non sono una che si butta avanti” confessa candidamente prima di ammettere, incalzata dal suo intervistatore, di avere una love story in corso, dopo aver detto in maniera sibillina che “sono in cerca dell’amore vero, quello che ti dà serenità e sul quale puoi costruire anche il tuo futuro”.