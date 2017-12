#Cartabianca/ Anticipazioni 12 dicembre: Asia Argento ospite di Bianca Berlinguer

12 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Raitre

Oggi, martedì 12 dicembre, alle 21.10 su Raitre, Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata di #Cartabianca, il programma di approfondimento politico che, ogni settimana, affronta temi importanti on soltanto del mondo della politica ma anche dell’attualità. A discutere dei temi principali del momento, accanto a Bianca Belringuer, ci sono ospiti importanti che esprimono il proprio punto di vista. Di cosa si parlerà, dunque, nel nuovo appuntamento con #Cartabianca? Uno dei temi principali sarà la violenza sulle donne. Bianca Berlinguer, infatti, ospiterà nuovamente Asia Argento che, nei mesi scorsi, ha denunciato le violenze subite da Weinstein. Dopo l’intervista rilasciata lo scorso 17 ottobre in cui aveva annunciato l’addio all’Italia, Asia Argento torna a #Cartabianca. Cosa racconterà stavolta l’attrice? Nelle ultime ore è stata protagonista di una polemica con Enrico Brignano. Ai microfoni del Corriere della Sera, Enrico Brigano ha lanciato una frecciatina ad Asia Argento. “Asia Argento ha detto che, 20 anni fa, lui ha fatto quello che ha fatto. Ma poi sappiamo che per cinque anni gli era stata amica e che, attraverso di lui, ha fatto 4 film”, ha detto Brigano. L’attrice ha prontamente replicato al collega così: “Visto che Enrico Brignano conosce la mia filmografia meglio di me, può nominare i 4 film che avrei fatto con Weinstein dopo avermi stuprata? A proposito di fake news. Vergognati, buzzicone”. Cosa racconterà, dunque, Asia Argento ai microfoni di Bianca Berlinguer?

ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 DICEMBRE

Quali saranno gli altri temi della nuova puntata di #Cartabianca? Bianca Berlinguer, insieme ai suoi ospiti, potrebbe occuparsi nuovamente di terrorismo dopo l’attentato che ha sconvolto nuovamente New York. Nella mattinata di lunedì, infatti, c’è stata un’esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York che ha provocato 4 feriti, tra cui anche l’attentatore, un 27enne ex tassista originario del Bangladesh e che vive a Brooklyn. L’uomo ha raccontato di aver compiuto il gesto per le azioni di Israele contro la popolazione di Gaza. Un altro tema della serata potrebbe essere la proposta di legge Dell'Orco per la chiusura dei negozi nei giorni festivi di cui ha parlato Di Maio con un post sul blog di Grillo: “Ho un appello da fare a tutte le forze politiche. Prima delle feste di Natale, prima dello scioglimento della legislatura, il Senato deve approvare la proposta di legge a prima firma di Michele Dell'Orco, già approvata alla Camera dei Deputati all'unanimità, che dice una cosa molto semplice: tutte le famiglie hanno diritto al riposo. Anche quelle che posseggono o gestiscono esercizi commerciali".

