40 CARATI/ Su Rete 4 il film con Sam Worthington e Jamie Bell (oggi, 12 dicembre 2017)

40 carati, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Sam Worthington, Jamie Bell e Anthony Mackie, alla regia Asger Leth. La trama del film nel dettaglio.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST SAM WORTHINGTON

Il film 40 carati va in onda su Rete 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta da Asger Leth nel 2012 e annovera nel suo cast attori come Sam Worthington, Jamie Bell, Anthony Mackie, Edward Burns, Ed Harris e Kyra Sedgwick. A interpretare il ruolo di Lydia Mercer è Elizabeth Banks, attrice americana molto nota per le sue apparizioni in pellicole del calibro di 40 anni vergine, Spiderman, The Next Three Days, Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2. Co-produttore di 40 carati è Lorenzo di Bonaventura, produttore e sceneggiatore americano molto noto ad Hollywood e di chiare origini italiane. Il film 40 carati è stato girato interamente a New York a partire dal mese di ottobre del 2010. Il primo video clip promozionale è stato diffuso nel settembre del 2011. Nel gennaio dell'anno successivo 40 carati è uscito in anteprima nel cinema tedeschi e greci mentre nel nostro Paese è stato distribuito da febbraio del 2012. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

40 CARATI, LA TRAMA DEL FILM

Nick Cassidy, ex agente di polizia, è costretto a scontare una condanna ventennale per un furto che in realtà non ha davvero commesso. Nick è stato infatti astutamente incastrato da un uomo senza scrupoli che ha depistato le indagini, facendo apparire il poliziotto come responsabile del furto di un diamante dal valore inestimabile. Come se non bastasse il criminale ha intascato l'ingente somma di denaro derivante dall'indennizzo assicurativo legato al diamante, riuscendo a risollevare le sorti della propria situazione economica. Ma Nick, non intende rimanere in carcere per vent'anni a causa di un crimine che non ha commesso e così, approfittando di un permesso speciale in occasione del funerale di suo padre, evade. Dopo diverse settimane, la polizia trova Nick in procinto di suicidarsi gettandosi dal tetto di un edificio di New York. Il realtà Nick sta inscenando un finto suicidio, nel frattempo infatti, suo fratello sta per mettere a segno un furto milionario proprio in quell'edificio.

