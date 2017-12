ALFONSO SIGNORINI / Ospite a Che fuori tempo che fa: "In tv di vero non c’è quasi più niente" (GFVip 2)

Alfonso Signorini, ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, ha parlato dei motivi del successo del Grande Fratello Vip, lanciando una frecciatina ai meccanismi televisivi.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Fabio Fazio ha deciso di cavalcare l'onda vincente del Grande Fratello Vip 2 anche dopo la conclusione del reality show di Canale 5: è così che dopo avere visto il bacio con Filippa Lagerback, compagna e futura moglie del vincitore Daniele Bossari (che, possiamo scommetterci, sarà uno dei prossimi ospiti di Rai 1), è arrivata l'ora di Alfonso Signorini che ha raccontato qualche dettaglio sulla trasmissione. L'opinionista, che ha rappresentato il braccio destro della conduttrice Ilary Blasi, è stato ospite di Che fuori tempo che fa, occasione perfetta per raccontare i dettagli di un successo senza precedenti: "Ci si affeziona alla quotidianità oltre al format che esiste da sempre, la grande idea è stata quella di aver reso 24 ore su 24 la diretta sulle reti, in modo che la gente entrasse nella quotidianità dei protagonisti e ci si affezionasse". Il riferimento è andato al successo ottenuto in questi ultimi tre mesi da Mediaset Extra che, grazie alla diretta, è riuscita a triplicare gli ascolti.

Alfonso Signorini e le sue dichiarazioni sul Grande Fratello Vip 2

Intervistato da Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, Alfonso Signorini non poteva mettere da parte la sua tradizionale ironia, precisando come fino alla scorsa settimana il programma fosse in competizione proprio con il Grande Fratello Vip 2: "Avete fatto ascolti senza precedenti, proprio contro di noi!". Ha quindi ammesso l'importanza dei meccanismi che hanno caratterizzato il reality show vip: "Oggi i giovani vivono sui social. Non c’è più niente di privato, è un fenomeno inquietante. Non sappiamo dove andremo a finire, non lo sa nessuno". E sulla televisione, non poteva mancare una battuta che sembra essere più che realistica: "In tv di vero non c'è quasi più niente, bisogna avere il coraggio di dirlo". Per quanto riguarda quello che può essere definito il tormentone del bacio, il direttore di Chi ha rivendicato la paternità dell'idea, ricordando come per la prima volta siano stati lui e Ilary Blasi a baciarsi sulla bocca nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2.

