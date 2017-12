AMICI 17/ La cantante Silvia Belluco eliminata: cosa succederà nella scuola? (oggi, 12 dicembre)

Amici 17, anticipazioni e daytime: Silvia eliminata, Emanuele ha superato la sfida; nella scuola proseguono le lezioni che condurranno gli allievi all'appuntamento del sabato.

12 dicembre 2017 Valentina Gambino

Amici 17

Amici 17 è iniziato da qualche settimana anche se, a differenza degli altri anni, la classe di Maria De Filippi sembra non convincere appieno il pubblico da casa. Nonostante questo, i ragazzi continuano le loro lezioni nella scuola, seguiti dal valido supporto dei professori e le nuove figure dei tutor. Come ben sapete, sono state introdotte questo nuovo anno, questi tre "aiutanti": Annalisa Scarrone, Giovanni Caccamo e Michele Bravi. Proprio l'ex allieva di Amici, ha dovuto sostituire Paola Turci durante lo scorso appuntamento del sabato pomeriggio in quanto la prima, era assente per motivi di lavoro. La quarta settimana nella scuola più popolare d'Italia si è aperta ieri e proseguirà verso il weekend in attesa delle sfide a squadre che vedranno confrontarsi Fuoco e Ferro. Durante i daytime in onda sul canale 31 del digitale terreste (Real Time), troveremo ancora Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. L'appuntamento è per quetso pomeriggio, martedì 12 dicembre, alle 13.50!

Amici 17, Luca e Valentina contro i professori

In attesa delle vacanze natalizie, le lezioni nella scuola di Amici 17 proseguono inesorabilmente. Cosa accadrà questa settimana? Come sempre si lavorerà sulle canzoni e anche sul ballo e le coreografie di Alessandra Celentano, Garrison, Veronica Peparini e Bill Goodson. Lo scorso sabato pomeriggio è andata in onda la sfida di Biondo che, nonostante le evidenti stonature ha comunque conquistato Alex Braga, giudice esterno della sfida ed ex professore di canto della famosa scuola. Il rapper si è dovuto sfidare con un altro maestro di cerimonie ma le rime di quest'ultimo non hanno convinto il prof chiamato a giudicare. La squadra del Fuoco ha vinto la sfida anche con il 66% delle preferenze e poi, si è tenuta alta l'attenzione con un fortissimo scontro tra Luca Vismara e Rudy Zerbi. Nonostante la giovane età, il cantante tutto riccioli ha saputo "asfaltare" il professore, mettendo sul piatto tutte le criticità affrontate la scorsa settimana. Anche la ballerina Valentina ha avuto modo di scontrarsi con la Celentano ed intanto, la classifica di gradimento ha premiato ancora Eniar, al primo posto.

Silvia eliminata

Emanuele è finito a rischio eliminazione votato dalla squadra avversaria nel corso della puntata speciale del sabato su Canale 5. Zerbi lo elimina, Carlo Di Francesco gli dà l'ultima possibilità e Giusy Ferreri e Paola Turci invece lo salvano. Il cantante va comunque subito in sfida. Alessandro Coli è il suo sfidante e la gara viene giudicata ancora una volta da Alex Braga. "Emanuele, dovresti concentrarti sulla scelta dei pezzi, rischi di proporne di non adatti. Alessandro, dovresti dedicarti molto all'italiano, il tuo inedito è contemporaneo e mi è piaciuto ma così non può funzionare, la tua pronuncia dell'inglese non va", afferma e poi sceglie Emanuele. Problemi anche per Yaser, reo di non aver schierato Audjah durante l’appuntamento del sabato. Luca continua le polemiche mentre Biondo gli suggerisce di cambiare squadra. La squadra del Ferro ha poi affrontato un nuovo rischio eliminazione. Claudia, Vittorio, Federico, Mose e Silvia sono dunque a rischio ed i professori si riuniscono per decidere chi mandare via. Poco dopo la decisione: Silvia Belluco deve lasciare la scuola. “Attenzione: in seguito ad un esame di verifica, la cantante Silvia Belluco è stata eliminata, pertanto da questo momento sarà esclusa dalla gara, dal programma e conseguentemente dalla classifica di gradimento”, fa sapere il sito di Witty TV.

