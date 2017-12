ASIA ARGENTO/ L'attrice torna in tv dopo la “querelle” con Enrico Brignano (#cartabianca)

Asia Argento sarà ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di oggi, martedì 12 dicembre, di #cartabianca in onda su Rai 3. L'attrice è reduce di una querelle con Enrico Brignano.

12 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Asia Argento

Asia Argento sarà nuovamente ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di oggi, martedì 12 dicembre, di #cartabianca. Nello studio di Rai 3 si tornerà a parlare di violenza sulle donne nello show business e non solo. Nelle ultime ore Asia Argento è stata protagonista di un’accesa querelle con Enrico Brignano. L’attore romano è stato intervistato dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita al cinema di “Poveri ma ricchissimi”, il nuovo film di Natale diretto da Fausto Brizzi. Brignano si è schierato dalla parte del regista “che si è defilato dalla promozione” del film: “Ora, qualsiasi cosa faccia o dica, è negativa. La macchina del fango quando parte, parte. I fatti non sono stati ancora denunciati ai carabinieri”. Secondo l’attore sarebbe da “chiarire” il concetto stesso di “molestia”: “Ma se uno dice: “Spogliati nuda”, ti ha fatto una violenza? No, ti ha fatto una proposta. Digli di no e vai via. Bisogna stare attenti a catalogare tutto come molestia, se no anche io vengo sempre molestato”. Brignano ha poi chiamato in causa la figlia di Dario Argento, che ha accusato il produttore Harvey Weinstein di violenza: “Asia Argento ha detto che, 20 anni fa, lui ha fatto quello che ha fatto. Ma poi sappiamo che per cinque anni gli era stata amica e che, attraverso di lui, ha fatto 4 film”. Dopo poco è arrivata la risposta di Asia Argento su Twitter. “A Enrico Brignano, te lo scrivo in romano: sei un gaggio, disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t’acciacco”. L’attrice poi è entrata nel merito delle accuse di Brignano: “Visto che Enrico Brignano conosce la mia filmografia meglio di me, può nominare i 4 film che avrei fatto con Weinstein dopo avermi stuprata?”. Parole di fuoco anche per il Corriere della Sera: “E si vergogni pure il Corriere, questo secondo voi è giornalismo? Bastava fare un giro su google prima di pubblicare castronerie”, si legge nell’ennesimo tweet. Infine, la Argento ha lanciato una frecciata anche alla Warner Bros, postando la locandina di “Poveri ma ricchissimi”: “Sappiamo tutti chi ha diretto questo film, anche se WarnerBrosIta ha sagacemente rimosso il suo nome dalla locandina. #FaustoBrizziPredatore”.

LE PAROLE DI MORGAN, LA DIFESA DI DARIO ARGENTO

Da quando Asia Argento ha accusato Weinstein di violenza, non sono mancate critiche nei confronti dell’attrice. Anche Morgan ha trovato "fuori luogo" le accusa della ex compagna: “Certo che me ne aveva parlato, Weinstein era suo amico. Non so che dire, io sono completamente fuori da tutta questa questione, anche se trovo esagerato parlare di violenza”, aveva detto in un’intervista a Il mattino, suscitando le ire dell’Argento (clicca qui per saperne di più). In difesa della figlia si era ovviamente schierato Dario Argento: “Povera Asia, quante ne ha passate. Poteva pure essere protetta dal fatto che è figlia di un regista del cinema, e invece.... L'ho saputo solo recentemente: ero a Barcellona, mi ha fatto una lunga telefonata in cui mi ha annunciato l'intervista che sarebbe uscita sul New Yorker”, aveva detto il grande regista ospite a Domenica In (clicca qui per saperne di più).

© Riproduzione Riservata.