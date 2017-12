Aida Yespica ha lasciato Giuseppe Geppy Lama/ La confessione a Chi: "Ho fallito" (Grande Fratello Vip 2)

Aida Yespica ha lasciato Giuseppe Geppy Lama: la venezuelana annuncia in esclusiva la fine della sua relazione dopo il Grande Fratello Vip 2 al settimanale Chi.

12 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Aida Yespica

Aida Yespica è tornata single. Dopo poco più di una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2017, la venezuelana, ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola domani, ha annunciato di aver scritto la parola fine sulla sua storia d’amore con Giuseppe Geppy Lama. «Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: “Ti amo”. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro. Certo, immagino già i commenti: “Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce”. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata», ha confessato a cuore aperto Aida Yespica. Una crisi, quella tra la venezuelana e Geppy iniziata nella casa del Grande Fratello Vip 2017 con l’inizio di un rapporto più stretto con Jeremias Rodriguez. La decisione di Aida di troncare con Geppy, però, non dipende assolutamente da Jeremias per il quale non prova nulla se non un affetto amichevole. «È un mio caro amico», ha spiegato la Yespica.

AIDA YESPICA RICOMINCIA DA SE STESSA

Quella di Aida Yespica è una decisione presa con molta consapevolezza. La venezuelana non ha più voglia di continuare a mentire a se stessa e, per la prima volta, ha voglia di pensare a se stessa. Spesso, nella casa, la venezuelana ha raccontato di essere sempre passata da una storia all’altra e di non aver mai realmente avuto un periodo in cui è rimasta sola con se stessa. Ora, dopo tre mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Aida non ha più paura di non avere un uomo accanto. «Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita. Il “Gfvip” ha mostrato chi sono nel bene e nel male. Ora che mi sono spogliata dei miei dolori, delle mie paure, non devo aver paura. Anche di camminare da sola», ha spiegato ai microfoni del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Per la Yespica, dunque, è cominciato un periodo per dedicarsi unicamente a se stessa e al suo più grande amore, il figlio Aron.

