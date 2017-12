Alessandro Allevato/ Tra lui e Ivana Mrazova è finita? Le ultime novità che lo riguardano

Alessandro Allevato è o no il fidanzato della bella Ivana Mrazova? Continuano i gossip sull'imprenditore e la modella, solo leggenda? Ecco le ultime novità che lo riguardano

12 dicembre 2017 Hedda Hopper

Alessandro Allevato e Ivana Mrazova

Vige il mistero intorno alla relazione tra Ivana Mrzazova e il misterioso Alessandro Allevato. Questo è il nome del fantomatico fidanzato della bella gieffina di origine ceca arriva in finale nella seconda edizione del Grande Fratello Vip. I due continuano ad essere al centro del gossip anche se l'imprenditore è davvero misterioso così come la sua relazione con la modella. Più volte Ivana si è detta fidanzata con Alessandro tanto che in molti abbiamo atteso di vederlo in qualche sorpresa o magari in studio pronto ad abbracciare la sua bella anzi, secondo alcuni non si è addirittura presentato in diretta nemmeno per incontrarla dietro le quinte. Questo non ha fatto altro che alimentare le voci di una possibile bugia da parte di Ivana per tenere lontani i maschietti della casa.

UN MISTERIOSO FIDANZATO, UN RISERVATO IMPRENDITORE

Dall'altra parte sappiamo bene che Alessandro Allevato non è un volto noto del mondo dello spettacolo e che ha fatto della privacy il suo scudo, soprattutto in questi tre mesi. I due stavano insieme da poco prima dell'inizio del Grande Fratello e non è detto che si sia tirato indietro proprio per questo, magari accortosi che quello che provava per lei non era vero amore. I dubbi erano svaniti con il famoso aereo che ha sorvolato la casa con un suo presunto messaggio. Al momento i due non sono apparsi in coppia né sui social e né in tv, solo Barbara D'Urso riuscirà a fare questo miracolo?

