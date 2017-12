Angela Caloisi/ Uomini e donne, gli scontri continuano, lascerà lo studio?

Angela Caloisi continua a rimanere l'agguerrita corteggiatrice di Paolo Crivellin ancora confuso dopo tre mesi a Uomini e donne. Gli scontri continuano, lascerà lo studio?

12 dicembre 2017 Hedda Hopper

Angela Caloisi, Uomini e donne

Continuano le discussioni in studio per Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Il tronista di Uomini e donne continua a tirare la corda con le sue corteggiatrici, soprattutto quelle storiche come Angela, allungando il brodo e dicendosi non pronto a scegliere, almeno per ora. La pausa natalizia del programma farà slittare le nuove puntate registrate in questi giorni al 2018 ma, intanto, Angela Caolisi non riesce a trovare pace. La scorsa settimana non è presentata in esterna e una volta tornata in studio ha vomitato addosso a Luca tutta la sua rabbia. I due hanno finito nuovamente per litigare e la tensione non scenderà nemmeno oggi. Il tronista non solo è in stallo nascondensosi dietro il fatto che non è ancora scoccata la scintilla per nessuna delle sue corteggiatrice ma si è detto sorpreso e colpite da alcune nuove corteggiatrici e questo non ha fatto altro che aumentare la tensione.

DOPPIO NO A PAOLO E LITE IN STUDIO

La situazione sembra davvero complicata per lui e anche per le sue corteggiatrici non si tireranno indietro quando arriverà il momento di tirargli le orecchie. Anche oggi le cose non andranno meglio tra lei e Paolo Crivellin. Secondo le ultime anticipazioni della puntata in onda nel pomeriggio, Angela si è rifiutata ancora una volta di uscire in esterna con il tronista tant'è che lui è andato a trovarla ma senza trovarla visto che si è rifiutata di incontrarlo. I due litigheranno anche in studio con Paolo pronto a sottolineare la sua mancanza di rispetto e Mario Serpa pronto a dare ragione ad Angela. Anche Maria De Filippi prenderà la parola per calmare le acque e far riflettere Paolo, ci riuscirà?

