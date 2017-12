BABYLON BERLIN/ Anticipazioni del 12 dicembre 2017: Kardakow è ancora vivo?

Babylon Berlin, anticipazioni del 12 dicembre 2017, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic. Bruno scopre il segreto di Rath; Lotte richiede un'altra autopsia sul russo.

Babylon Berlin, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BABYLON BERLIN, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, martedì 12 dicembre 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Babylon Berlin, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto e prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Kardakow (Ivan Shvedoff) riesce a fuggire da un attacco sovietico, mentre un ragazzo arriva al punto di incontro convenuto e scopre che ad attenderlo c'è una donna. Anche se Svetlana (Severijja Janusauskaite) cerca di ucciderlo, viene fermata da due controllori. Intanto, Rath (Volker Bruch) continua a seguire le tracce per risalire all'identità delle persone presenti nelle foto e decide di rivolgersi al tecnico per avere un'ingrandimento dell'immagine. Un contatto di Kardadow assiste in seguito di nascosto ad un incontro segreto fra Wolter (Peter Kurth) e il Generalem Seegers (Ernst Stötzner), in cui parlano del Ministro. Dopo aver raggiunto casa di Rath ed in seguito ad un corpo a corpo, il ragazzo viene prelevato da alcuni uomini e portati via. Dopo essere stato torturato e picchiato, il giovane rivela ai suoi aguzzini che Kardadow si trova a Istanbul e che riceverà un carico via treno contenente l'oro dei Sorokin. Il suo corpo viene ritrovato il mattino successivo in acqua e portato sul tavolo dell'obitorio, dove Rath lo riconosce. In quel momento, Charlotte (Liv Lisa Fries) è presente per un altro compito e fa in modo di ritrovarsi con il poliziotto. La ragazza ha infatti capito che la vittima è stata torturata, ma Rath è attirato di più dal tatuaggio che aveva sul polso e chiede a Lotte di fargli avere il referto del medico legale di nascosto. Dopo essere stata rilasciata, Svetlana conferma al marito che l'oro si trova ancora nel vagone ferroviario e gli assicura di non averlo tradito. Intanto, Lotte incontra per strada una vecchia amica, a cui riferisce di essere diventata assistente di Polizia. Decide poi di fare domanda per entrare alla Omicidi, ma scopre che la sua fedina penale deve essere pulita. Quella sera, mentre Rath trova un collegamento fra Kardakow e Svetlana, Lotte viene agganciata da Wolter al bordello e costretta ad accettare le sue richieste, fra cui quella di scoprire informazioni da Rath. Nel frattempo, Svetlana aspetta che il marito si addormenti per mettersi in contatto con l'ambasciata russa.

ANTICIPAZIONI DEL 12 DICEMBRE 2017, EPISODIO 5

Berlino continua ad essere interessata da diversi scontri politici, che evolvono verso una nuova ondata di repressione. I responsabili cercano di cambiare discorso su quanto accaduto il Primo Maggio, quando la Polizia ha sparato contro i civili senza fare alcuna distinzione e sollevando i sospetti e le critiche dei quartieri comunisti. Dopo essersi travestita da uomo, Svetlana fa entrare alcuni sicari perché uccidano il compagno, ma alla fine è lei stessa a sparargli prima che possa fuggire. Nel frattempo, Lotte scopre che Greta ha abortito in segreto e che le è rimasta una cicatrice evidente sull'addome, che le impedisce di lavorare per il bordello. Kardakow riesce alla fine a sopravvivere e trova un contatto a cui rivela il carico con l'oro dei Sarokin. Lotte entra di nascosto nell'appartamento di Kardakow e scopre ceh era ancora in città ed anche il segreto di Rath.

ANTICIPAZIONI DEL 12 DICEMBRE 2017, EPISODIO 6

Dopo aver trascorso la notte con Elizabeth, Rath viene convinto ad esporsi riguardo alle violenze avvenute per mano della Polizia. L'Ispettore decide poi di rivelare i propri tormenti ad un sacerdote, confessando di nutrire dei sentimenti per la moglie del fratello. Il generale gli impone poi di dire alla stampa che la Polizia è stata costretta a difendersi da un attacco dei rossi. Più tardi, scopre che W0lter sa tutto della droga che assume e deve dargli delle spiegazioni, anche se il collega afferma di non voler parlare. I due finiscono tuttavia per prendersi a pugni a vicenda. Nel frattempo, Kardakow indica il vagone con l'oro ai compratori, non sapendo che Svetlana ha sostituito i cartelli in precedenza e rilascia il gas letale.

