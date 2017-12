BARBARA D'URSO E AIDA YESPICA / La frecciatina a Jeremias Rodriguez: "Non l'ho proprio nominato" (GFVip 2)

Barbara d'Urso lancia una nuova frecciatina a Jeremias Rodriguez (e a tutta la sua famiglia) nell'ultima intervista rilasciata da Aida Yespica a Pomeriggio Cinque.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso

L'amore tra Barbara d'Urso e il clan Rodriguez non è mai sbocciato e tale complicato rapporto è stato evidenziato dopo l'uscita di Jeremias e Cecilia dalla casa del Grande Fratello Vip 2. A differenza di quanto accaduto per gli altri ex concorrenti, i fratelli di Belen non hanno mai partecipato ai programmi della Carmelita nazionale, non rinunciando a botta e risposta con lei attraverso interviste e social network. La d'Urso è stata quindi criticata di usare comunque il nome dei Rodriguez per alzare gli ascolti, motivo per cui da diversi giorni ha deciso di non parlare più di loro, neppure durante i racconti delle esperienze degli altri gieffini. Uno strappolo alla regola è avvenuto però nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque che ha visto come ospite Aida Yespica. La modella venezuelana ha raccontato come tutto stia andando a gonfie vele con il suo fidanzato Giuseppe Lama, ammettendo di essere molto felice al suo fianco: "Con Geppy va a gonfie vele, è stato un colpo di fulmine, mi ha conquistato con gli sguardi, è molto dolce, mi ha corteggiato tanto e dentro la Casa non ha mai mollato. Sposarsi? No è troppo presto. Per ora ci frequentiamo e poi vediamo".

Barbara d'Urso rifiuta di parlare di Jeremias Rodriguez

Durante l'intervista a Pomeriggio Cinque, Aida Yespica ha quindi parlato del flirt con Jeremias Rodriguez, precisando come tra loro non sia accaduto nulla di importante. Ha infatti confessato: "Con Jeremiasnon c'è stato niente", parole che hanno subito portato alla reazione della conduttrice. Barbara d'Urso ha quindi voluto mettere le cose in chiaro: "Come vedi non l'ho proprio nominato", riferendosi alle accuse mosse qualche tempo fa riguardo lo 'sfruttamento' del nome Rodriguez nonostante la loro assenza. Parole che sembrano confermare il desiderio della dottoressa Gio di non parlare più di Jeremias, Cecilia e indirettamente di Belen, con la quale i rapporti sono naufragati già nel lontano 2013, in occasione del matrimonio con Stefano De Martino.

