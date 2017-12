BEAUTIFUL / Sally è libera grazie all'intervento di Thomas (Anticipazioni 12 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 dicembre: l'intervento di Thomas è provvidenziale e permette a Sally di subire una condanna di cinque anni di prigione.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Il momento della resa dei conti nelle vicende di Sally Spectra è finalmente arrivato: nella puntata di Beautiful in onda questo pomeriggio su Canale 5, infatti, la dichiarazione d'amore di Thomas e il conseguente bacio appassionato con la rossa daranno i suoi frutti. I Forrester decideranno di ritirare la denuncia e la giovane stilista potrà così uscire dal carcere senza correre il rischio di subire una lunga condanna. Ma per lei non ci saranno soltanto buone notizie: tutti i beni della sua famiglia e della sua azienda dovranno essere confiscati per pagare i danni subiti dalla casa di moda avversaria. In questo modo per Sally e la Spectra Fashions non potrà esserci più futuro nel mondo della moda, motivo per cui in lei si farà viva l'unica soluzione possibile ovvero lasciare per sempre Los Angeles, tentanto di raggiungere il successo altrove. Si tratterà di una idea che Thomas non riuscirà ad accettare, proprio ora che lui e Sally hanno finalmente ammesso di non avere mai smesso di amarsi.

Beautiful: Brooke conferma il suo amore per Bill

Insieme alle vicende relative la famiglia Spectra, nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio si ripartirà dal confronto avuto tra Ridge e Bill a 'Il giardino'. Lo stilista si dirà certo che lo Spencer finirà per deludere Brooke ancora una volta e che la decisione di quest'ultima di sposarlo si dimostrerà presto un grave errore. Ma la Logan non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro, al contrario resterà più che mai decisa a convolare a giuste nozze con il suo 'stallone'. Si parlerà di Bill anche alla casa editrice, dove Liam nutrirà dei forti sospetti nei confronti delle intenzioni del padre: il marito di Steffy penserà, infatti, che Bill abbia in mente qualcosa di losco per liberarsi delle Spectra e costruire la sua tanto desiderata torre Spencer. Tale tesi verrà a lui confermata dalle dichiarazioni di Jarrett, che confermerà come le sue recensioni contro la Spectra siano state scritte dallo stesso Bill.

