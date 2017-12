Belen Rodriguez / Lato B rifatto? La risposta piccata della showgirl: ‘Mi sfondo di palestra!’

Belen Rodriguez, ultime news: la showgirl si è rifatta il lato B prima della finalissima di Tu si que vales? Ecco le accuse del popolo della rete e la sua piccata replica.

12 dicembre 2017 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Le cose per Belen Rodriguez non sembrano andare molto per il verso giusto. Dopo la partecipazione dei suoi fratelli al Grande Fratello Vip 2, l'argentina ha avuto un calo d'immagine non indifferente. Per "colpa" di Cecilia poi, ha dovuto affrontare momenti imbarazzanti, anche per via della famosa scena dell'armadio condivisa sui social e modificata nel suono. E così, se le cose in famiglia le hanno dato da pensare, con l'amore pare essersi rasserenata. Inizialmente infatti, si parlava di crisi con Andrea Iannone ma poi, a quanto pare, le cose sembrano essere rientrate. La coppia infatti, è stata paparazzata in più di una occasione in atteggiamenti intimi smentendo quindi di essere verso la rottura. Nel frattempo, il ristorante Ricci di Milano aperto con Joe Bastianich è stato chiuso. Intervistato tra le pagine di Spy, lo chef stellato ha affermato: “Sono cose che capitano, se un locale non funziona si chiude. Io non me ne sono mai occupato". E poi, alla domanda se farà ancora affari con la celebre showgirl argentina, il suo punto di vista appare decisamente chiaro: "No, non so se farò altro con lei".

Belen Rodiguez, il segreto del "lato B"

Belen nel frattempo, è reduce dalla finalissima di Tu si que vales e, tra una critica e l'altra è stata veramente presa di mira per la conduzione da "novellina". Dopo il modo di condurre, il pubblico si è anche soffermato sul suo "lato B". ed infatti, secondo la rete, il fondoschiena della showgirl sarebbe “gonfio come una mongolfiera". Di recente, "interrogata" dai follower sulla sua forma fisica, la cura del corpo e proprio sulla questione legata al suo sedere, ha voluto precisare: "Io mi curo molto, sono fissata. Ma se siete contenti a dire che ho subito un’operazione alle natiche come le protesi che non ti puoi sedere per circa tre mesi, anche no grazie. Sono pro chirurgia ma senza eccessi. Comunque, se vuoi, puoi venire a toccare. Sfondati di palestra e vedrai che risultati!". Mistero risolto? Staremo a vedere quale sarà il prossimo “passo falso” della showgirl argentina che da sempre, divide il pubblico tra chi la ama e chi invece, non la “digerisce” proprio.

