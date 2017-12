Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser/ L'amore continua e anche le critiche: nuovo affondo di Simona Izzo

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, Simona Izzo torna ad attaccare la coppia dopo il Grande Fratello Vip 2 ma le critiche non fanno breccia: “La gente non è abituata a vedere chi si ama”

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua così come però continuano per loro le critiche. Una relazione la loro che continua a far discutere e che di recente si è beccata una nuova analisi critica da un'ex gieffina che non ha mai nascosto la sua poca simpatia sulla storia e soprattutto sul modo in cui è nata. Simona Izzo continua ad essere critica nei confronti dei due ragazzi: sin da subito si è schierata dalla parte di Francesco Monte e lo ha fatto anche nel corso dell'intervista rilasciata a radio Radio, nel programma Non succederà più. Queste le sue dichiarazioni: "Esiste un etica dell’addio e soprattutto in televisione, in un luogo pubblico, dove peraltro tutti stavamo lavorando, quindi esiste anche un’etica diciamo deontologica della professionalità. - e ancora - Ognuno nella sua vita può fare quello che vuole ma quando sei in scena tutto ciò che è osceno non va fatto fuori scena. Tutti e due i ragazzi dovevano to contenersi, poteva succedere di tutto ma in modo più elegante, soprattutto se c’è di mezzo una persona fuori che non aveva diritto di replica. Reputo comunque che la loro sia una storia contemporanea".

“La gente non è abituata a vedere chi si ama”

Critiche che tuttavia non toccano Ignazio e Cecilia, che sono ormai abituati ad affrontare questo tipo di giudizi. Nell'intervista rilasciata a Mattino 5 nella puntata andata in onda ieri, la coppia si è detta infatti felice e molto innamorata, confermando che ora che sono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip è tutto ancora più bello. Cecilia infatti ha sempre temuto che le cose, una volta fuori, potessero essere diverse, meno intense, preoccupazione evidentemente svanita a contatto con la realtà. “La gente non è abituata a vedere chi si ama” ha commentato Cecilia nel corso dell'intervista rilasciata a Federica Panicucci, dove la showgirl ha anche parlato della convivenza, per ora, rimadata.

