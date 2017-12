Chiara Biasi incinta di Simone Zaza?/ Il pancino sospetto della fashion blogger alimenta i dubbi

Chiara Biasi aspetta un bambino dal fidanzato Simone Zaza? Alcune rotondità sospette alimentano i dubbi sul lieto evento per il calciatore e la fashion blogger.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Simone Zaza

Chiara Biasi aspetta un bambino dal fidanzatato Simone Zaza? Il dubbio è nato tra i tantissimo followers della fashion blogger dopo avere visto su Instagram una foto a dir poco sospetta: in essa Chiara indossa un abito nero, evidenziando un fisico perfetto ma meno asciutto del solito (la friulana è infatti sempre molto attenta alla forma). Delle rotondità che in poche ore hanno fatto nascere diverse discussioni nei social network: c'è chi pensa che anche lei, come le amiche Chiara Ferragni e Alice Campello, sia in attesa del suo primo figlio e chi invece non vede nulla di strano in tali forme, adducendo a qualche chilo in più (clicca qui per vedere la foto che ha scatenato i dubbi dei followers). Per il momento, sia la 'lifesyle blogger', come lei stessa preferisce definirsi, che il suo fidanzato Zaza non si esprimono a tal proposito, preferendo evitare qualsiasi dichiarazione nei rispetti seguitissimi profili social. Ed è impossibile fare a meno di notare il parallelismo con Chiara Ferragni, che ha atteso i classici tre mesi (e anche qualche settimana in più prima di ufficializzare il lieto evento).

Chiara Biasi e Simone Zaza: in arrivo il primo bebè?

Chiara Biasi ha compiuto 27 anni lo scorso 28 marzo e da circa due anni fa coppia fissa con Simone Zaza, diventando fin da subito inseparabili. La relazione è nata grazie agli amici comuni Alvaro Morata e Alice Campello ma è proseguita anche durante i vari trasferimenti del calciatore che a suo tempo giocava nella Juventus. Chiara è sempre stata al suo fianco sia in Inghilterra che in Spagna, seguendolo costantemente anche allo stadio. Già in passato si erano diffuse alcune voci di una possibile gravidanza, anche se poi 'l'allarme' era prontamente rientrato senza particolari conseguenze. Non è solo la vita privata di Chiara a proseguire per il meglio: partita poco più che ventenne con la creazione di un suo blog, la Biasi disegna ora una collezione di costumi da bagno e di occhiali da sole, collaborando anche con diverse aziende di moda. Il lavoro la porta spesso a viaggiare in tutto il mondo, con i social network sempre al seguito. Lei stessa qualche tempo fa dichiarava in un'intervista a Grazia: "Sono una delle poche che fin dal giorno zero si è mostrata in tutti i modi, da quelli naturali della vita quotidiana a quelli artefatti di shooting o lavori vari. E al di fuori del lavoro sono sempre struccata e vestita nel mio stile, rock/black/comodo. Più spontanea di così..."

