Cristina D'Avena "corteggiata" da Nicola Savino/ Oggi Le Iene e presto insieme su Italia 1?

Cristina D'Avena "corteggiata" da Nicola Savino! Il conduttore e la cantante presto insieme su Italia 1 in un nuovo show? L'indiscrezione arriva dal settimanale Oggi.

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Cristina D'Avena potrebbe presto tornare ad essere protagonista sul piccolo schermo. Stando alle indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, pare infatti che Cristina D’Avena, 53 anni, sia oggetto di un serrato corteggiamento da parte di Nicola Savino. Il conduttore infatti la vorrebbe infatti al suo fianco nel programma che lo vedrà protagonista a partire da gennaio su Italia 1: un tuffo negli Anni 90, dove Cristina sarebbe la ciliegina sulla torta. La cantante più amata dai bambini cederà alle lusinghe? Intanto sabato 16 dicembre Cristina D'Avena & Gem Boy Show, attraverso una serata all'Alcatraz, canteranno sigle e cartoni animati di due decenni fa. In scaletta tutti i classici degli anni '80 e '90, anche nella chiave umoristica della band bolognese: da Lady Oscar a Kiss Me Licia, da I Puffi a Mila e Shiro, da Ufo Robot a Lupin.

UNO SHOW DA NON PERDERE

Dopo il concerto si prosegue con Cartoon Party, in compagnia dello staff di All You Can Beat. In programma anche animazione a tema con i supereroi protagonisti dei cartoni animati. Ricordiamo ora la discografia della cantante nata a Bologna Cristina D'Avena ha raggiunto un totale di 313 pubblicazioni e 743 brani, di cui 390 sigle, incisi dal suo debutto allo Zecchino d'Oro nel 1968. Sono stati pubblicati 12 Greatest Hits, di cui 6 solo in musicassetta e 5 promossi direttamente dall'artista; 84 singoli, di cui 74 in vinile, suddivisi a loro volta in 70 ufficiali, 3 promozionali ed uno per il mercato francese e 10 singoli digitali. La cantante è comparsa in 123 compilation, di cui 16 per altre etichette e 6 per il mercato francese; pubblicazioni discografiche che, ad oggi, hanno venduto oltre 7 milioni di copie. Numeri da record per la cantante più amata dai bambini e anche dai grandi.

