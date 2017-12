FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ "Proposta di matrimonio in diretta? Avevamo litigato, ho deciso di 'ricattarla'..."

Fedez e Chiara Ferragni: il rapper parla della sua storia d'amore con la blogger nata per caso, del bambino che sta per arrivare e svela un clamoroso retroscena sulla proposta di matrimonio.

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

Ci si abitua a stare sulla cresta dell'onda? Chiedere a Fedez e Chiara Ferragni, la coppia italiana probabilmente più celebre del momento. Il rapper milanese, intervistato da Il Corriere della Sera, non riesce a fare a meno di spendere parole al miele per la sua Chiara Ferragni, la donna che diventerà sua moglie e madre di suo figlio:"Non mi mette ansia, è un bambino cercato. Ci abbiamo pensato veramente tanto, perché sai che devi togliere qualcosa a quello che stai facendo e siccome sia io che Chiara abbiamo tanti impegni, abbiamo dovuto ragionare a lungo". Il frutto di un amore durato per ora un anno e mezzo:"Ma è stato tutto naturale, è un desiderio arrivato quasi subito. Io mi sento più che pronto a togliere qualcosa al mio lavoro, ad apparire di meno per questo bimbo". Il giudice di X Factor, ripensando al fatto di aver conosciuto Chiara Ferragni dopo averla citata in "Vorrei ma non posto", ammette:"È assurdo. Ci siamo scritti perché aveva sentito la canzone. Quando l’ho scritta non era certo per provarci ma senza non ci sarebbe stato il pretesto da cui è nato tutto. Assurdo".

IL RETROSCENA

Nel corso della sua chiacchierata con Il Corriere della Sera, Fedez ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla sua storia con Chiara Ferragni:"Come si riconosce la persona che ti cambia? Vorrei essere poetico, ma è questione di alchimia. Lo capisci e basta, viene da sé. Ho avuto relazioni molto più lunghe, che sono valse la metà di quella con Chiara. È un rapporto di simbiosi in cui ci siamo proprio trovati, siamo molto simili e diversissimi... però quando ti trovi... Ora lei è partita per Parigi e io non dormirò: non riesco più a dormire da solo. È una cosa che mi spaventa un sacco". Indimenticabile la proposta di matrimonio che Fedez fece a Chiara Ferragni a L'Arena di Verona; eppure, anche in quel caso, c'è una storia nella storia:"Lei non sapeva niente. E la verità è che due giorni prima avevamo litigato in modo furibondo, come i pazzi. Non ci siamo parlati per un giorno e quello dopo dovevo chiederle di sposarmi. Ero in totale paranoia. Però poi ho pensato: se devo farlo, è più bello avere il brivido di non sapere cosa ti risponde. In realtà era un semi ricatto: prova a dirmi di no davanti a tutte queste persone".

