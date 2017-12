GIULIA DE LELLIS / Polemiche per le battute sui non udenti: "Crediamo che il GF debba prendere le distanze"

Giulia De Lellis ha scatenato un gran polverone a causa delle sue battute non troppo delicate contro i non udenti. Da qui la reazione di alcune associazioni...

12 dicembre 2017 Redazione

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis continua a far parlare di sé anche dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello Vip 2, durante la quale non ha certo messo in mostra le sue doti sulla cultura. Oltre a gravi errori commessi sulla storia, la geografia e chi più ne ha più ne metta, la fidanzata di Andrea Damante ha spesso dimostrato di non sapere usare i termini adatti alla televisione, finendo per ferire inconsapevolmente la sensibilità di alcune persone. È questo il caso delle sue affermazioni sugli omosessuali che nelle prime persone hanno scatenato la rabbia di Alfonso Signorini, ma anche la comunità dei non udenti si è sentita chiamata in causa, durante un confronto tra la stessa Giulia e Luca Onestini. Nel corso di una conversazione in giardino con il proprio compagno di avventura, la De Lellis ha affermato: "Il mio bidello si era innamorato di un'insegnante di sostegno, anche lei sordomuta. Ma è scoppiato un casino perché lui era già sposato, sempre con una donna sordomuta (...) Ci fu una grande discussione tra loro tre". Per nulla sensibile, anche la reazione dell'ex Mister Italia: "No dai, la discussione tra sordomuti no!". E la De Lellis, come ciliegina sulla torta: "Di solito, i bidelli sono tutti handicappati".

La dichiarazioni delle Associazioni dei Sordi sul Corriere della Sera

Le parole di Giulia De Lellis non hanno fatto piacere a diverse associazioni di non udenti che hanno scritto una lettera al Corriere della Sera, poi pubblicata nella sezione 'Lo dico al Corriere'. In essa si precisa come i termini usati dalla gieffina siano inappropriati e come sia necessario che il Grande Fratello prenda posizione su queste dichiarazioni: "Siamo alcune delle Associazioni presenti sul territorio nazionale che rappresentano una parte del mondo dei sordi, o “sordomuti” come vengono ignorantemente nominati ancora oggi, nonostante la legge n. 95 del 20 febbraio 2006 sancisca che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine “sordomuto” è sostituito con l’espressione “sordo” (..) Ma con grande rammarico notiamo che troppo spesso ci si arroga il diritto di parlare senza sapere, ed è proprio questo che ha fatto la signorina De Lellis, della quale non vorremmo parlar troppo ma soffermarci sulla possibilità che ha questa ragazza di poter esprimere la sua opinione davanti a milioni di persone in totale libertà". Da qui la richiesta ufficiale al programma: "Crediamo necessario che il GF debba inequivocabilmente prendere le distanze da tali affermazioni poiché rimandano e alimentano immagini stereotipate, che benché frutto dell'ignoranza di chi le pronuncia, in ragione del mezzo che è stato messo loro a disposizione, diventano ostacolo alla diffusione di una cultura dell’inclusione di cui la nostra società ha così tanto bisogno".

© Riproduzione Riservata.