GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Le confessioni di Aida Yespica e Raffaello Tonon

Grande Fratello Vip 2017: Aida Yespica e Raffaello Tonon svelano la verità sulle rispettive vite private nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque.

12 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

E’ passata più di una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2017 e i riflettori sugli inquilini più famosi d’Italia non si sono ancora spenti. Barbara D’Urso, come di consueto, nel salotto di Pomeriggio Cinque continua ad occuparsi del reality show condotto da Ilary Blasi portando a galla nuove verità sulla vita privata dei vip. Nel corso della scorsa puntata, Barbara D’Urso ha così raccolto le confessioni di Aida Yespica e Raffaello Tonon, sicuramente due dei gieffini più amati dell’edizione che si è appena conclusa. Aida Yespica, per settimane al centro del gossip per il presunto flirt con Jeremias Rodriguez e la storia con Giuseppe Lama che sembrava finita, ha raccontato tutta la verità sulla sua vita privata svelando di essere felicissima accanto al suo fidanzato. “Con Geppy va a gonfie vele, è stato un colpo di fulmine, mi ha conquistato con gli sguardi, è molto dolce, mi ha corteggiato tanto e dentro la Casa non ha mai mollato. Sposarsi? No è troppo presto. Per ora ci frequentiamo e poi vediamo” – ha detto Aida che ha poi fatto una precisazione con quanto accaduto con Jeremias Rodriguez nella casa di Cinecittà – “Con Jeremias non c’è stato niente”. La D’Urso ha prontamente replicato: “Come vedi non l’ho proprio nominato”, ha puntualizzato la conduttrice.

RAFFAELLO TONON SI SVELA

Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, non poteva mancare Raffaello Tonon. L’opinionista è stato accolto con grande entusiasmo dalla padrona di casa e dal suo pubblico. Barbara, senza perdere tempo, ha affrontato subito l’argomento più spinoso ovvero la vita privata di Raffaello Tonon. Carmelita racconta di aver ospitato Rossana che è stata la sua fidanzata per sette anni. Barbara spiega a Tonon che non tutti hanno creduto alla ragazza e così l’opinionista svela tutto: “Tutto vero. Rossana è stata la mia fidanzata per 7 anni e dice la sacrosanta verità. Abbiamo chiuso da un anno e mezzo. Con tranquillità. Sono stato molto innamorato di Rossana e sono stato molto male, ci ho sofferto. Di comune accordo abbiamo deciso di non pubblicizzare la nostra storia, la stimo molto”, ha specificato Raffaello che ha poi ribadito di non voler parlare della sua vita privata – “la ragazza, cioè Rossana era una storia vera e per il futuro si vedrà. Come ho sempre detto non avevo piacere a pubblicizzare la mia vita privata prima e non ce l’ho ora”.

