Georgette Polizzi e Luca Dorigo / "Mi fa male parlarne": la verità della stilista a Pomeriggio 5

Georgette Polizzi e Luca Dorigo: dopo il durissimo botta e risposta sui giornali, arriva la verità a Pomeriggio Cinque? La Polizzi sbarca nel salotto di Barbara D'Urso.

12 dicembre 2017 - agg. 12 dicembre 2017, 18.37 Stella Dibenedetto

Georgette Polizzi e Luca Dorigo

Georgette Polizzi replica dal salotto di Pomeriggio Cinque a Luca Dorigo. “Lui dice che ha speso fior fiori di soldi per curarmi. La verità è che io soffro di una malattia e lui lo sapeva. In un anno e quattro mesi di storia, sono stata ricoverata diverse volte in ospedali pubblici che non si pagano. Lui ha semplicemente contattato il primario di un ospedale dove, poi, sono stata ricoverata. Quando ci siamo lasciati ho scoperto la causa del mio male”, ha dichiarato la stilista replicando alle accuse di Luca Dorigo che, ai microfoni di Barbara D’Urso aveva dichiarato di aver speso molto per curarla. Barbara D’Urso, poi, ha chiesto alla stilita la sua verità sui tradimenti: “Io sono stata contattata dalla fidanzata che ha appena lasciato e dalla ragazza che ha avuto dopo che ci siamo lasciati. Entrambe mi hanno detto che con loro ha fatto la stessa cosa” – ha raccontato la Polizzi che ha poi concluso così – “la verità è che ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare ovvero ho guardato il suo cellulare trovando delle cose che mi hanno lasciata senza parole” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'ACCUSA DI GEORGETTE POLIZZI

L’ora della verità è arrivata. Dopo il duro botta e risposta sui giornali e le dichiarazioni di Luca Dorigo a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D’Urso sbarca Georgette Polizzi. La stilista, diventata popolare dopo la sua partecipazione a Temptation Island insieme a quello che è ancora il suo fidanzato, Davide Tresse, è pronta a raccontare la verità sulla storia d’amore vissuta con Luca Dorigo contro il quale, recentemente, ha rilasciato durissime dichiarazioni ai microfoni del settimanale Vero. Nel commentare il calendario particolare che ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne e che ha scatenato le fantasie delle sue fans, Georgette Polizzi, a Vero, ha detto: “Per far parlare di sé e assecondare la sua smania di essere guardato ha avuto bisogno di spogliarsi. Provo ribrezzo”, rivelando poi di essere stata tradita e di essere stata male anche fisicamente. “Luca ha bisogno di sapere che piace alle donne e io, dopo ciò che ho vissuto con lui, sono schifata da questa persona. Nonostante tutto gli auguro di trovare una persona che gli faccia provare l’amore vero e che, finalmente, capisca cosa significa amare davvero una persona“, ha aggiunto ancora. Dichiarazioni forte che hanno scatenato la reazione di Dorigo.

LA REPLICA DI LUCA DORIGO

Di fronte alle dure accuse di Georgette, Luca Dorigo ha replicato raccontando la sua verità ai microfoni del settimanale Vero. L’ex tronista ha svelato di aver lasciato la Polizzi non provando più un sentimento profondo nei suoi confronti facendo chiarezza anche sul malessere fisico che, a detta di Georgette, le avrebbe provocato lo stesso Luca. “A mie spese l’ho portata nei migliori specialisti. Oggi leggere queste cose mi offende” – ha spiegato l’ex tronista che ha poi aggiunto – “Non ero più innamorato. Nella mia testa la storia era finita e cercavo solo il modo troncare”. Secondo Luca, Georgette non avrebbe mai digerito la sua scelta di chiudere con lei. Sui motivi che hanno spinto la Polizzi a parlare nuovamente di lui, infatti, Luca ha detto: “Perché è stata lasciata e perché l'ho rifiutata: non l'ha mai digerito. Ha detto che l'hanno infastidita le mie parole, dopo la sua esperienza a Temptation lsland, ma io non ho mai detto nulla di male. Anzi, ho cercato di difenderla. Quando un giornalista mi chiese cosa pensassi della figuraccia fatta da Georgette, io risposi, testuali parole:" "Ha bisogno di continue certezze e di appoggiarsi a qualcuno che la renda più forte". Punto. È questa la mia mancanza di rispetto?”.

IL BOTTA E RISPOSTA IN TV E SUI SOCIAL

Dopo le dure dichiarazioni che entrambi hanno rilasciato al settimanale Vero, la guerra tra Georgette Polizzi e Luca Dorigo è continuata anche in tv e sui social. Ospite di Pomeriggio Cinque, ai microfoni di Barbara D’Urso, Luca ha ribadito di aver contribuito economicamente a pagare le spese mediche per curare il malessere fisico di cui ha recentemente parlato Georgette. Dorigo, in tv, si è nuovamente difeso dalle accuse di Georgette che ha rivelato di aver avuto un malessere fisico a causa di quello che, all’epoca, era il suo fidanzato. A rispondere per le rime all’ex tronista è+ stata la stessa Polizzi che, sui social, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. “Non ho bisogno di visibilità perchè grazie a Dio sono dotata di grande caparbietà che mi ha portato a realizzarmi senza spogliarmi. Le tue ex mi hanno scritto per dirmi che con loro hai fatto uguale”. Una storia d’amore che, nonostante sia finita da tempo, ha ancora i suoi strascichi

© Riproduzione Riservata.