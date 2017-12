Giorgia Caldarulo/ Uomini e Donne: la corteggiatrice meno "altezzosa" per Paolo Crivellin

La giovane Giorgia Caldarulo è una delle corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La ragazza è riuscita a fare breccia nel cuore del tronista: sarà lei la sua scelta?

Giorgia Caldarulo

A inizio novembre Giorgia Caldarulo ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Nel loro primo appuntamento al buio, tra Giorgia e Paolo è scattata subito una bella intesa che è sfociata in una delle successive esterne in un lungo bacio. Proprio quel bacio ha portato Ester Glam, corteggiatrice di Paolo, a lasciare il programma: “Per me il rispetto e la chiarezza sono la prima cosa. Ho le idee chiare su ciò che voglio nella mia vita e semplicemente non l'ho trovato in questo programma a cui ho partecipato, nonostante per me sia stata una bellissima esperienza”, ha scritto su Instagram Ester annunciando il suo addio a Uomini e Donne. La ex corteggiatrice Ester ha poi rilasciato un’intervista a News UeD in cui dice di essere convinta che la scelta di Paolo ricadrà su Angela Caloisi, con cui non è mai andata d’accordo.

ULTIMA ESTERNA CON PAOLO

Angela Caloisi invece teme il confronto con Giorgia, che è riuscita a strappare un bacio a Paolo prima di lei, nonostante la loro conoscenze fosse avviata già da tempo. Anche Matteo Mazzoleni, uno dei corteggiatori di Alex Migliorini nel Trono Gay, è sicuro che Paolo non sceglierà la Caldarulo: “Nonostante abbia baciato l’ultima arrivata Giorgia Caldarulo e sia abbastanza preso da lei, credo che alla lunga sceglierà Angela Caloisi”, ha detto intervistato a Isa e Chia. Il tempo darà ragione a questi ex corteggiatore. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata lo scoro 7 dicembre, è stata mostrata una romantica esterna tra Paolo e Giorgia: durante un cena elegante, il tronista ha notato che la ragazza è meno altezzosa e lei ha riconosciuto che qualcosa sta cambiando. L’esterna si è conclusa con un bacio. In studio Nilufar ha chiesto a Paolo se si immagina a tavola con la propria mamma e con Giorgia che si atteggia…

