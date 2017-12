IL PARADISO ALL'IMPROVVISO/ Su La5 il film di Leonardo Pieraccioni (oggi, 12 dicembre 2017)

Il paradiso all'improvviso, il film in onda su La5 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha anche diretto la regia, Anna Maria Barbera e Rocco Papaleo.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La5

NEL CAST LEONARDO PIERACCIONI

Il film Il paradiso all'improvviso va in onda su La5 oggi, martedì 12 settembre 2017, alle ore 21.10. Una commedia che è stata scritta e diretta da Leonardo Pieraccioni nel 2003 che vede la partecipazione della colombiana Angie Cepeda (nel ruolo della bella e impossibile Amaranta), Rocco Papaleo (Giandomenico Bardella), Alessandro Haber (Taddeo Borromini), Anna Maria Barbera (Nina), Gea Martire (Veronica), Giulia Montanarini (Mirna), e con Massimo Ceccherini, che sarà presente solo per un cammeo. Il film ha vinto una Nomination al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Anna Maria Barbera, che ha ricevuto anche la stessa nomination per il Nastro D'argento. L'attrice era al suo esordio cinematografico, dopo il successo ottenuto nel programma Zelig, con il ruolo di Sconsy. Inoltre, la canzone il paradiso all'improvviso, composta dal pistoiese Gianluca Sibaldi, ha ricevuto la nomination al Nastro D'argento come miglior canzone originale. Il film, che vede Pieraccioni nel ruolo di protagonista, regista, nonché sceneggiatore, è stato scritto insieme a Giovanni Veronesi. Il paradiso all'improvviso ha avuto ben 4 milioni di spettatori, collocandosi come il film campione di incassi per quella stagione. Il paradiso all'improvviso è una commedia romantica leggera e divertente, ambientata interamente nell'Isola d'Ischia. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PARADISO ALL'IMPROVVISO, LA TRAMA DEL FILM

Lorenzo è un single convinto, del resto, come afferma lui, anche Dio era single. Non vuole legami, ha la sua amante perfetta (perché fidanzata e amante dei travestimenti), ha la sua impresa che si occupa di creare condizioni climatiche artificiali, la sua bella casa, fa sport. Lorenzo non crede nei legami, che inevitabilmente finiscono tutti con crisi e oppressioni varie, non crede nel matrimonio, perché è un'istituzione arcaica. Lorenzo crede solo in sé stesso, adora la sua condizione di single e la solitudine, va al cinema da solo, gioca a tennis contro il muro per non avere partner, si diverte e sta bene. Ma un giorno viene chiamato a lavorare all'Isola d'Ischia insieme alla sua assistente Nina (Anna Maria Barbera), dove incontra Amaranta, una colombiana che avrebbe dovuto esser lì con il fidanzato, ma purtroppo questi non è potuto venire. Passano insieme tre giorni interi nei quali Lorenzo e la bella colombiana si innamorano, finché gli amici di Lorenzo, Taddeo Borromini (Alessandro Haber) e Giandomenico Tardella (Rocco Papaleo), non gli rivelano che Amaranta è stata ingaggiata da loro per una scommessa, quella di verificare se avrebbe ceduto all'amore per lei. La situazione è compromessa per sempre dunque, ma forse Amaranta non ha semplicemente recitato.

