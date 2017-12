ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Ufficiale: Stefano De Martino inviato in Honduras. Emanuele Filiberto concorrente?

Stefano De Martino sarà l'inviato della nuova edizione dell'Isola dei famosi, la tredicesima, che inizierà il prossimo 22 gennaio 2018 su Canale 5. Al timone del programma Alessia Marcuzzi.

12 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Stefano De Martino

A poco più di un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi, il settimanale Chi conferma che Stefano De Martino sarà l’inviato di questa nuova edizione. Dopo la vittoria di Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2 si era ipotizzato che il conduttore potesse partire alla volta dell’Honduras, surclassando il ballerino candidato da tempo al ruolo di inviato. Ma il settimanale diretto da Alfonsi Signorini ha pubblicato sul nuovo numero, in edicola da mercoledì 13 dicembre, le immagini esclusive del primo incontro tra Alessia Marcuzzi, confermata al timone dell’Isola dei famosi 13, e Stefano De Martino. Dopo aver firmato il contratto, accompagnato dal suo agente Lucio Presta, il ballerino si è incontrato a pranzo con la presentatrice. Per partecipare all'Isola, che inizierà il prossimo 22 gennaio 2018, De Martino lascerà Amici sia nella striscia quotidiana sia nel serale. Per questo motivo da qualche settimana alla conduzione del daytime è stato aggiunto Paolo Ciavarro che prenderà ufficialmente il posto del bel napoletano. Il settimanale Chi rivela che a convincere De Martino nella scelta, è stata anche l'ex moglie Belen Rodriguez, che deve proprio al programma la sua fama dopo la partecipazione alla sesta edizione. Infine, Chi anticipa, che nei prossimi giorni potrebbe essere confermato la partecipazione al programma del principe Emanuele Filiberto di Savoia come naufrago.

I COMMENTI SUL WEB

La conferma di Stefano De Martino come inviato all’Isola dei famosi 13 è stata accolto con entusiasmo dai fan del ballerino di Amici. “Grande. Non vedo l'ora… sono felice per Stefano… è veramente un bravo ragazzo se lo merita” e “Grande Stefano! Secondo me se la caverà alla grande, e ha già dimostrato di avere una buona padronanza di linguaggio sia durante il daytime di Smici e anche quando faceva il mentore a Selfie”, scrivono due utenti su Instagram. I fan di Amici sono dispiaciuti del temporaneo addio del ballerino: “ma Stefano non riesce a tornare per il serale??” e “Nooo lascia Amici. Come si fa?”. Qualcuno invece confessa che avrebbe preferito Bossari: “Avrei preferito continuare a vedere Stefano ballare e Daniele presentare, comunque in bocca al lupo ad entrambi” e “Perché si ostinano a fare agli altri quello che non gli compete ! Daniele è molto più preparato è un presentatore ha una proprietà di linguaggio che Stefano si sogna!niente contro Stefano che è un bravissimo ballerino ma che ognuno faccia quello che gli compete”.

