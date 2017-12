IVANA MRAZOVA/ La modella in crisi dopo il Grande Fratello Vip 2?

Da possibile vincitrice del Grande Fratello Vip 2 a rivelazione di questa edizione del programma? Sembra proprio di sì ma la modella è stata anche amica e "potenziale" fidanzata d'Italia

12 dicembre 2017 Hedda Hopper

Ivana Mrazova (Facebook)

Ivana Mrazova è stata una delle rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip 2. La bella modella sconosciuta al pubblico e quindi poco vip rispetto ad altri protagonisti, non era stata accolta positivamente dalla stampa in conferenza proprio come Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez etichettati subito come figlio di.. e fratello di.. non avendo loro lavorato nel mondo dello spettacolo. Rimane il fatto che proprio i due e la bella modella hanno dato vita ad alcuni dei percorsi più "emozionanti" (nel bene e nel male) e più discussi di questa edizione. Ivana Mrazova è stata un'amica per Giulia De Lellis e una possibile fidanzata per Luca Onestini in questi mesi e tanto è bastato per farla conoscere come la donna divertente che è. Lo stesso ex tronista parlando della sua amica particolare ha più volte sottolineato il fatto che, quando si trucca e si veste, è una "figa pazzesca" mentre quando è al naturale è un vero e proprio scaricatore di porta.

IL SUO PERCORSO E LA PRESUNTA CRISI CON IL FIDANZATO

Queste sono le caratteristiche della dolce e simpatica Ivana che in queste settimane ci ha tenuto compagnia rimanendo sempre tra i preferiti del pubblico e al fianco della sua Giulia. Le due sono amiche anche fuori dalla casa e insieme hanno dato vita ad un'unione di cui sentiremo parlare ancora, e con Luca? Per molti i due sono stati davvero vicini nella casa ma sempre in rispetto a questo fantomatico fidanzato, il bell'Alessandro che, però, non compare mai con lei, almeno non ultimamente, tanto che sono in molti a parlare di possibile crisi e di una passione ormai ardente per Luca Onestini. Dove sarà la verità? Il fatto è che come è riuscito ad avere la sua "privacy" in casa, Ivana si tiene stretta anche quella fuori dalla casa. Quando sentiremo parlare della sua vita privata?

