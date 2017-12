Il Segreto / Matias chiede e ottiene il permesso di sposare Marcela (Anticipazioni 12 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 12 dicembre: Matias chiede a Paco il permesso di sposare Marcela. Dopo averlo ottenuto, si comincia con i preparativi.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Nuove importanti novità caratterizzeranno la puntata de Il Segreto in onda questo pomeriggio su Canale 5. In essa si ripartirà dalla gravidanza di Marcela e dalla decisione di Matias di adempiere ai suoi doveri, nonostante l'amore che continua a provare per Beatriz. Dopo avere confermato alla futura mamma di avere intenzione di sposarla, arriverà il momento di parlare con Paco, il mugnaio di Puente Viejo. Sarà a lui che Matias confermerà di essere il padre del bambino che Marcela aspetta: tali parole manderanno su tutte le furie l'uomo che comincerà ad inveire contro il figlio di Emilia, accusandolo di avere mancato di rispetto a sua figlia. Ma il tempo dei rimproveri sarà più breve del previsto: Matias non lascerà spazio alle dure parole di Paco e poco dopo confermerà il proprio desiderio di prendersi le responsabilità del caso. Il giovane chiederà al mugnaio di concedergli la mano di Marcela e lui accetterà, cominciando fin da subito a parlare della dote e dell'organizzazione delle nozze.

Il Segreto: Camila in partenza per Madrid

Ignara delle novità riguardanti Matias, oggi a Il Segreto Beatriz si appresterà a partire per Madrid. Si tratterà di un viaggio necessario soprattutto per Camila, il cui matrimonio con Hernando attraverserà una grave crisi a causa delle intromissioni di Lucia. Quest'ultima continuerà ad insinuare nella mente del padrone di casa diversi dubbi sui veri sentimenti della moglie, arrivando persino ad ipotizzare che lei non abbia mai smesso di amare Nestor. Anche Lucia dovrà unirsi all'amica e a Beatriz in questa breve trasferta nella capitale, anche se le sue condizioni di salute cominceranno inaspettatamente a peggiorare... Nell'episodio di questo pomeriggio della telenovela spagnola si tornerà a parlare anche delle misteriose visioni alla Miel Amarga: Cristobal sarà sempre più confuso, convinto di avere visto delle strane ombre e avere persino ascoltato il pianto di un bambino...

© Riproduzione Riservata.