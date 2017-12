JUSTIN BIEBER/ Trascorre la serata da solo in un night club di Hollywood, e Selena Gomez?

Justin Bieber è stato visto uscire da solo da un night club esclusivo di Hollywood dopo avere trascorso una serata senza la fidanzata Selena Gomez (foto).

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dal gossip americano e non solo. La coppia nelle ultime settimane appare inseparabile, avvistata in chiesa o alla partita di hockey e la relazione sembre procedere per il meglio. C'è persino chi ipotizza che tra i due cantanti il matriminio possa essere imminente e che solo le attuali resistenze della famiglia di lei abbiano convinto Justin e Selena a rallentare la loro frequentazione. Il passato sembra essere solo un lontano ricordo, così come i tanti errori commessi in passato dal cantante di origine canadese, che aveva causato sofferenze a non finire nela stella della Disney, obbligandola persino ad andare in analisi. In questo clima di felicità e amore, però, alcune recenti foto di Justin pubblicate negli Stati Uniti suonano incredibilmente da passo falso.

Justin Bieber avvistato in un night club di Hollywood

I fan che tengono costantemente monitorati i movimenti di Justin Bieber si sono sicuramente accorti della sua assenza a feste scatenate o in locali alla moda di Los Angeles, nella quale l'artista si è stabilito dopo la fine del suo Purpose Tour. Almeno fino a quando i paparazzi lo hanno avvistato e fotografato fuori da Villa Lounge, uno dei night club più cool della West Hollywood. Secondo quando riscontrato dai paparazzi l'artista avrebbe trascorso qui la serata e sarebbe stato solo, senza Selena Gomez al suo fianco. Le foto scattate alla sua uscita lo mostrano in abbigliamento sportivo, con tanto di berettino in mano, ed espressione tutto sommato tranquilla. Al suo fianco c'era la sua guarda del corpo che chiacchierava con lui (clicca qui per vedere l'immagine). Va precisato che non sembra esserci nulla di compromettente in quanto visto, ma già il gossip è nuovamente in gran fermento, pensando che il primo passo falso dopo il ritorno di fiamma con Selena Gomez sia imminente.

