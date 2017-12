Juan Fran Sierra chi è?/ Nel cast di Riccanza 2: dalla storia con Claudio Sona al debutto in tv

Juan Fran Sierra, chi è il modello spagnolo? Nel cast di Riccanza 2: dalla storia con Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, al debutto in tv

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Juan Fran Sierra

C'è anche Juan Fran Sierra nel cast di Riccanza 2. I fan di Uomini e Donne conoscono bene questo nome e lo associano a Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma partiamo col svelare chi è Juan: classe 1988, il ragazzo vive a Milano anche se è originario di Barcellona. Amante dello sport e delle serie tv - in particolare di America Horror Sory - è un grande appassionato di moda ed è spesso in giro per lavoro. Juan pare abbia avuto una storia con Stefano Gabbana, il noto stilista, finita dopo un lungo periodo che li ha visti insieme. Dopo questa, nella vita del modello e sportivo è entrato proprio Claudio Sona. Tra i due c'è stata una relazione finita non nel migliore dei modi e soprattutto non in modo chiaro.

LA STORIA E LO SCONTRO CON L'EX CLAUDIO SONA

Durante il trono di Claudio Sona, si sono infatti rincorse molte voci secondo le quali i due stessero ancora insieme. La sincerità del tronista è stata messa in dubbio proprio da Juan, che ha confermato le voci, che da Stefano Gabbana. Il modello spagnolo aveva così ‘avvertito’ il tronista veneto qualche tempo fa proprio sulla loro storia: “Invito il signorino a dire la verità dall’inizio. Tanto ci sono le prove, c’ho tutto e lo sai benissimo. Se entro lunedì non dici tu la verità, la dirò io. - aveva lanciato l'ultimatum - Racconterò tutto io, e con le prove. Sono stanco di sentirmi dare del bugiardo. Così ti puoi fare una bella intervista su qualche giornale così ti becchi ancora più soldi: tu ne hai bisogno, io no". Questa sera conosceremo ancora meglio Juan Fran Sierra nel nuovo appuntamento con Riccanza 2.

© Riproduzione Riservata.