Kevin Ishebabi e Jessica Vella/ Nuove foto insieme: il modello lascia Uomini e Donne?

Kevin Ishebabi e Jessica Vella avvistati di nuovo insieme. Il modello padovano lascerà Uomini e Donne dove era arrivato come corteggiatore delle due troniste?

12 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Kevin Ishebabi

Nelle scorse settimane abbiamo visto Kevin Ishebabi, ex concorrente del Grande Fratello 14, entrare nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore delle troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Il bel padovano non ha ancora deciso chi corteggiare, ma forse a quel momento non arriverà mai. Infatti il sempre aggiornato Vicolo delle News rivela un riavvicinamento tra Kevin e Jessica Vella, conosciuta dentro la casa del reality di Canale 5. I due, dopo numerosi tira e molla, si erano lasciati dando così la possibilità a Kevin di partecipare al programma. Ma negli ultimi giorni Jessica Vella ha pubblicato sulle storie di Instagram alcune foto con Kevin, che ha cominciato a seguire sui social, mentre Kevin aveva pubblicato una storia con gli occhi di una donna. Insomma sembra proprio che l’esperienza di Kevin alla corte di Maria De Filippi si sia già conclusa…

LA STORIA DI KEVIN E JESSICA

La storia di Kevin Ishebabi e Jessica Vella è nata nella Casa del Grande Fratello 14, a cui la siciliana aveva partecipato insieme alla sorella gemella Lidia. Tra Jessica e Kevin è nata subito una bella amicizia sfociata poi in una storia d’amore. La loro relazione è proseguita anche dopo la fine del reality ma dopo numerosissimi alti e bassi, i due si sono lasciati. “Fondamentalmente è stata una mia scelta quella di lasciare Jessica. Odio i tira e molla, le scenate, le persone istintive che ti mollano e poi ti riprendo una settimana dopo... Mi sono accorto che siamo troppo diversi, all’inizio è bello e affascinante, sai gli opposti si attraggono, è pazzesco, la voglia di conoscersi va sopra ogni cosa, però poi bisogna trovare un punto in comune”, aveva detto Kevin al Vicolo delle news a fine 2016. La scorsa estate i due erano stati nuovamente visti insieme, poi un’altra separazione. Questa volta sarà quella buona o rivedremo Kevin a Uomini e Donne?

© Riproduzione Riservata.